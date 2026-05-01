Esta semana inició la instalación de los tirantes de madera que conformarán la estructura de soporte del nuevo piso de la sala principal del Teatro Gualeguaychú, luego que ocurriera un derrumbe en uno de los sectores a mediados del año pasado, lo que obligó a encarar una reconstrucción total de la estructura.

La primera jornada de trabajo incluyó la desinfección integral de las 37 piezas recién arribadas desde un aserradero de la zona de Ubajay, cuya dimensión es de 12 metros de largo, 25 centímetros de espesor y 8 centímetros de ancho; llegaron sobre el mediodía del miércoles y fueron descargados directamente frente a la fachada del Teatro con sogas y trabajo manual.

Las tareas de carpintería quedaron a cargo de Ojeda Restauraciones de Pisos, Pulido y Plastificado de Piso de Madera, empresa local con 27 años de trayectoria especializada también en flotantes y granitos, adjudicada para aportar la mano de obra, mientras que el Gobierno municipal asumió la provisión de todos los materiales y materias primas necesarios.

La primera tarea sobre las piezas de madera fue su desinfección con Preservador Curador Insecticida para Madera Penta Pintumm, un producto que, además de bloquear el ingreso de plagas al recinto junto con las maderas, actúa sobre organismos ya presentes en el ambiente, a través del fuerte aroma que desprende.

El mismo tratamiento se aplicará a ambas caras de los más de 80 tableros fenólicos que conformarán el piso y que llegarán una vez que los tirantes estén completamente colocados. A ellos también se les sumará un aislante en entre dos y tres manos para fortalecer su resistencia ante posibles ataques de plagas y extender su vida útil.

En el interior de la sala, donde el piso ya fue retirado en su totalidad y el terreno natural quedó expuesto, cinco operarios trabajan de manera simultánea en la aplicación del producto preservador sobre cada pieza, al tiempo que organizan y posicionan los nuevos elementos de madera a lo largo de la superficie total de la platea.

Una vez que todos los tirantes queden asentados, los trabajos avanzarán sobre dos frentes simultáneos: el tendido del cableado subterráneo que vinculará, por un lado, la consola con el sistema de sonido de la sala y por el otro, todo el sistema lumínico. También se avanzará en el diseño e instalación del sistema de ventilación del piso, distribuido de forma estratégica en distintas superficies de la platea.

Antes de la colocación del fenólico, se realizará una fumigación general para garantizar que no quede ningún foco activo de plagas al momento del cierre definitivo del entrepiso, tras lo cual se ejecutará un pulido integral de toda la superficie como paso previo a la última etapa: la colocación de alfombras y butacas que marcará la antesala de la reapertura del Teatro.

El plazo estimado para completar la instalación de tirantes, fenólicos y desinfecciones es de aproximadamente dos meses.