Personal de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura ejecuta trabajos de pintura y reparación de cordones en un cuadrante de la zona norte de la ciudad, delimitado por las calles Neyra, Lestonnac, Magnasco y Perito Moreno.

Las tareas constituyen la etapa previa a una reorganización del esquema vial en ese sector, dado que las arterias comprendidas dentro del cuadrante pasarán a operar con sentido único de circulación.

En este sentido, los operarios aplicaron pintura amarilla de tránsito sobre los cordones, y debido a los trabajos los vehículos debieron circular con precaución.

Los trabajos abarcan múltiples cuadras en forma simultánea, con distintas cuadrillas distribuidas a lo largo del recorrido.

Esta tarea se enmarca en un plan de mantenimiento más amplio, ya que la semana anterior, las mismas cuadrillas completaron reparaciones de cordones en ocho puntos distintos del ejido urbano.

La señalización horizontal de los bordes de calzada cumple una función estructural en cualquier esquema de ordenamiento vial debido a que establecen con claridad los límites físicos de la circulación y refuerza visualmente las indicaciones de tránsito.

La renovación periódica de esa señalización —en especial antes de modificar la dirección de las calles— reduce el margen de error de los conductores y contribuye a la prevención de siniestros en los cruces más conflictivos.