Los Juegos Paralímpicos, en la capital francesa, se celebrarán del 28 de agosto al 8 de septiembre y, entre los integrantes de la delegación argentina, estará la atleta de Gualeguaychú, Antonella Ruiz Díaz, quien fue bronce en lanzamiento de bala en Tokio 2020 y es una de las esperanzas albicelestes para la obtención de medallas en la cita de París.

“Antonella, la historia de una atleta paralímpica”, es un documental que tiene como objetivo mostrar el complejo proceso de su preparación para los Juegos Paralímpicos de París, la experiencia de la gualeguaychuense en la capital francesa y el posterior regreso a su ciudad natal, después de la gran repercusión que tendrá su participación en la cita ecuménica más importante del deporte adaptado.

También, el documental profundizará –en la piel de Antonella Ruiz Díaz- sobre las situaciones que atraviesan los deportistas de alto rendimiento del Interior del país, quienes realizan su puesta en puntos alejados de los mejores centro de entrenamientos, situados en las principales urbes del país, y en muchas casos en condiciones no adecuadas.

Antonella Ruiz Díaz durante la entrevista para el documental sobre su vida. Foto Valentín Bibel

Como así también el eje del film hará hincapié en “la discusión en torno a la inclusión, temática que está en la agenda mundial y que ha ido ganando espacios en los últimos años, convirtiéndose en una conversación de interés sobre todo para las generaciones más jóvenes. Y de esta manera, apostar a la construcción de una sociedad más equitativa, justa y con igualdad de oportunidades”, describe la sinopsis del proyecto, en alusión a que la edición de París será la primera que tendrá la misma cantidad de cupos para deportistas hombres y mujeres.

La periodista Camila Mateo, guionista y productora de “Antonella. La historia de una atleta paralímpica”, contó de qué trata el documental, cómo nació y gestó, y los alcances y objetivos que tendrá este proyecto audiovisual.

“Se trata de un documental de realización 100% entrerriana. Nacho García está a cargo de la dirección y filmación del proyecto y yo tengo el rol de productora y guionista. De hecho, en este camino de conseguir los fondos para la realización me contacté con diferentes entidades como La Alianza Francesa, empresas de la ciudad y de Buenos Aires, la Subsecretaría de Cultura, Deporte y Juventud, que nos va a dar una mano. Incluso la semana pasada estuve reunida en Paraná presentando la iniciativa y Provincia también nos dijo que nos va a ayudar. La idea es que sea una producción en donde tanto el estado como los privados encuentren una propuesta de valor”, expresó Camila Mateo.

Nacho García, director de “Antonella. La historia de una atleta paralímpica”. Foto Valentín Bibel

En cuanto a la iniciativa, la periodista de Ahora Cero Radio y de Ahora ElDía contó: “La idea surgió de una charla que tuvimos con Nacho mientras terminábamos de editar mi documental ‘Mujeres a dedo’. A los dos nos interesan los temas sociales y comenzamos a hablar de Antonella, de lo poderosa que es su historia y dónde ha llegado, a pesar de que las condiciones en las que entrenan los deportistas del interior no son las mejores”.

“Entonces, se nos ocurrió que podíamos retratar su proceso de preparación junto con su experiencia particular para visibilizar esto. Además, es una buena oportunidad para dar a conocer al deporte adaptado en Entre Ríos. De hecho, son cuatro los atletas paralímpicos de nuestra provincia que representarán al país en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Nuestra intención es acompañar a Antonella a París y poder dejar registro de lo que sucede allá”, agregó.

Por otra parte, desde el equipo de trabajo apelan al apoyo de la comunidad para poder solventar los elevados costos de producción: “Decidimos lanzar un proceso de crowdfunding que consiste en que las personas que quieran donar dinero para la realización del film puedan hacerlo a través de una transferencia (alías: antonella.documental). A cambio, “los nombres de cada una de las personas que aportaron aparecerán en los créditos del documental”, indicó la guionista y productora de este trabajo audiovisual.

En ese sentido, vale remarcar que, Antonella Ruiz Díaz tiene cubiertos todos los gastos de su viaje a París por ser representante de la delegación de deportistas del equipo paralímpico argentino.

“Las donaciones que se hagan para el documental solo serán para los costos de producción que entraña un proyecto así. En un futuro no muy largo, esperamos poder vender la película a alguna plataforma de streaming. De todas maneras, tenemos en claro que si eso no se logra, vamos a realizar muchas proyecciones no solo en Gualeguaychú sino en Entre Ríos. A la par que existen instancias nacionales e internacionales para presentar un proyecto como este por lo que no solo la historia alcanzará una gran visibilidad, sino también de quienes deseen aportar económicamente al proyecto”, sentenció la periodista e ideóloga Camila Mateo.

El Dato

Antonella Ruiz Díaz tendrá su segunda participación en un Juego Paralímpico, dado que estuvo en Tokio 2020 (celebrado en 2021 por la pandemia del Covid-19), donde compitió en impulso de bala (logró la medalla de bronce en la categoría F41) y lanzamiento de disco. En París volverá a competir en las dos pruebas, a la cual llega con buenos pergaminos, dado que es actual campeona parapanamerica (con récord de competencia) en bala y subcampeona en disco.