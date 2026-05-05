Desde el Municipio de Gualeguaychú informaron que a partir de este miércoles comenzará una reconstrucción integral de la intersección de avenida Del Valle y Constitución, una de las más deterioradas de la ciudad.

“El pavimento de esa esquina acumula un daño estructural severo: las losas de hormigón presentan desplazamientos y fracturas profundas que generan desniveles notorios en la calzada, mientras que numerosos baches y parches ejecutados sin la técnica adecuada agravaron aún más las condiciones de transitabilidad”, detallaron en un comunicado.

Y advirtieron que, además, "la acumulación de agua en la zona da cuenta de un sistema de desagüe que no cumple su función, lo que potencia el deterioro del pavimento con cada lluvia”.

Los trabajos contemplarán la demolición de las losas existentes, la colocación de un nuevo sistema de desagüe y la reconstrucción de la calzada con mejoras en las condiciones de escurrimiento, lo que redundará también en una circulación más segura y fluida tanto sobre Del Valle como sobre Constitución.

En ese sentido advirtieron que a partir de este miércoles habrá cortes vehiculares intermitentes en esa esquina y las autoridades no descartan que en los próximos días la prohibición de la circulación sea total hasta la finalización de las obras.

Cabe aclarar que los trabajos quedarán suspendidos ante lluvias u otras inclemencias climáticas.