Pusieron en marcha la renovación total del alumbrado público tras la llegada -entre diciembre de 2025 y febrero de 2026- de más de 8.000 equipos con tecnología LED. La intervención comenzó en la intersección de Luis N. Palma y Alsina, en la zona aledaña a la cancha del Club Juventud Unida, y avanzó por la primera arteria en dirección este.

El intendente Mauricio Davico subrayó el alcance del programa provincial Entre Ríos LED, impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio, que se aplica en Gualeguaychú: “Las luces amarillas de sodio viejas no van más. Compramos 8.150 luminarias LED, lo cual va a permitir un 40% de ahorro de consumo de energía, pero además, este tipo de tecnología ilumina un 30% más” y remarcó: "Vamos a reemplazar las luminarias de las plazas, las avenidas, los boulevares y el resto de las calles de la ciudad, todo gracias a la contribución de los vecinos de Gualeguaychú de más de 2.000 millones de pesos y el acompañamiento de Provincia vamos a lograr una iluminación más eficiente más moderna y más seguridad para nuestras calles”.

El Presidente municipal detalló también que “los trabajos para la renovación comenzaron este 23 de febrero: vamos a sacar todas las luces viejas, amarillas y vamos a poner luces LED. Además, vamos a agregar 1.200 luces LED donde hoy no hay ningún tipo de iluminación, y todo esto lo vamos a poder hacer gracias a la plata de tus impuestos”.

El operativo se ejecuta con un camión dotado de brazo hidráulico articulado y canastilla aérea, el cual permite trabajar en altura con precisión. Mediante el uso de esta maquinaria, el personal técnico retira los antiguos artefactos de sodio, desmonta las estructuras existentes y coloca los nuevos equipos, que presentan mayor capacidad lumínica y menor demanda energética.

El primer cuadrante definido para el reemplazo está delimitado por Rocamora y Primera Junta al este; boulevard Montana al norte; Sarmiento y Alsina, conocida como Avenida Parque, al oeste; y avenida Del Valle al sur.

El esquema operativo abarca área céntrica, sectores residenciales, arterias troncales, espacios recreativos y puntos periféricos, con una planificación que responde a criterios técnicos vinculados con jerarquía vial, configuración urbana y volumen de circulación.

El lote adquirido se compone de 8.000 luminarias de 100 watts, 100 unidades de 150 watts y 50 farolas de 70 watts. Cada modelo se asigna según las características de cada sector urbano. Con este recambio, el ejido quedará cubierto íntegramente con tecnología LED.

La planificación contempla además la incorporación de 1.200 nuevos puntos de luz en sectores que hoy carecen de cobertura.

La modernización del sistema lumínico representa una transformación estructural para la ciudad. Ya que mejora la visibilidad nocturna, optimiza recursos energéticos y refuerza la seguridad en el espacio público.

Además, se trata de una intervención estratégica que redefine la infraestructura urbana y consolida un estándar tecnológico acorde a las demandas actuales, pero que también harán de Gualeguaychú una ciudad más sustentable y segura.

El convenio que permitirá ser una ciudad 100% LED

La compra de las nuevas luminarias se formalizó a partir de la incorporación del Municipio al programa provincial Entre Ríos LED, iniciativa orientada a sustituir instalaciones antiguas por equipamiento eficiente en distintas localidades entrerrianas.

Para integrarse al plan, el Concejo Deliberante sancionó a fines de octubre una ordenanza promovida por el intendente Mauricio Davico, condición requerida para validar el convenio firmado entre el Gobierno local, la Secretaría de Energía de la provincia y ENERSA.

Ese encuadre normativo estableció condiciones precisas, cronograma y modalidad de financiamiento, lo que permitió la adhesión formal de la ciudad al esquema provincial.

Los artefactos fueron fabricados en China y trasladados por vía marítima hasta el puerto de Concepción del Uruguay. Allí, personal técnico de ENERSA verificó cada unidad y constató la cantidad enviada al país.

En total se contabilizaron 8.150 dispositivos, que luego fueron retirados de los depósitos de la empresa en esa ciudad. El operativo logístico hacia Gualeguaychú demandó tres camiones por viaje para completar el traslado.

El convenio suscripto el 24 de septiembre pasado en Paraná fija a ENERSA como unidad ejecutora y establece que la Municipalidad afrontará el monto total de la operación, que asciende a 1.265.820.500 pesos, IVA incluido. El desembolso se distribuirá en 18 cuotas mensuales, con seis meses de gracia y tasa subsidiada por la Provincia. Esta estructura financiera posibilita encarar la inversión sin afectar la estabilidad presupuestaria.

El plan incorpora instancias de formación técnica destinadas al personal municipal, con el objetivo de consolidar capacidades para la conservación y administración del nuevo parque lumínico. También contempla lineamientos para el tratamiento adecuado de los equipos retirados y campañas vinculadas al uso responsable de la energía.

La sustitución del sistema representa una mejora sustancial en términos de modernización, rendimiento energético y protección ambiental. La tecnología LED reduce el consumo eléctrico, optimiza la calidad de la luz y disminuye costos de operación, lo que impacta en las finanzas públicas y en las condiciones de seguridad vial y urbana.

El horizonte se proyecta hacia fines de 2026, cuando la ciudad contará con cobertura íntegra mediante esta tecnología.

En este sentido, la adhesión al programa provincial aporta herramientas concretas para acceder a equipamiento de última generación y posiciona a Gualeguaychú entre los centros urbanos entrerrianos de mayor escala con alumbrado completamente renovado.