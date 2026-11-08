Luego del inicio de los trabajos de restauración en la mano oeste-este de calle Maestra Piccini, entre avenida Parque Cándido Irazusta y Aguado, la Municipalidad informó que esta semana comenzará tareas similares en el otro lateral del Parque de la Estación: la mano este-oeste de calle Estrada, entre Aguado y Ayacucho.

Las intervenciones incluirán bacheo profundo y superficial del pavimento, además de la reconstrucción de las bocacalles. Los trabajos demandarán aproximadamente 15 días y requerirán un corte total de tránsito en ese tramo. El plazo estará sujeto a las condiciones climáticas, ya que las tareas no pueden realizarse durante jornadas lluviosas ni sobre terrenos húmedos.

Mientras se desarrollen las obras, la mano oeste-este de calle Estrada permanecerá habilitada para la circulación vehicular, por lo que el acceso a la zona no quedará interrumpido.

Según indicaron, el objetivo es poner en condiciones este sector, ubicado junto al Corsódromo José Luis Gestro, principal escenario del Carnaval del País y uno de los puntos de mayor concurrencia de la ciudad durante la temporada de verano.