La Provincia puso en marcha un nuevo frente de obra sobre la Ruta Provincial 45, en el acceso a Ibicuy, con trabajos de bacheo profundo, incorporación de asfalto caliente y construcción de alcantarillas.

Se trata de una intervención que alcanza uno de los corredores más importantes para el sector productivo del sur entrerriano, especialmente por el tránsito pesado vinculado a la actividad arenera y a la logística regional.

Según se informó, el proyecto contempla la incorporación de 11.500 toneladas de asfalto en caliente, además de la ejecución de cuatro alcantarillas transversales aporticadas en distintos puntos de la traza.

Los trabajos se desarrollan sobre el tramo comprendido entre Paraje Roldán y la Ruta Nacional 12, con tareas adicionales como bacheo superficial, saneamiento de capas inferiores, reconstrucción de sectores de calzada, calce de banquinas, sellado de fisuras, fresado de deformaciones y refuerzo de señalización horizontal y vertical.

El intendente de Ibicuy, Ezequiel Maneiro, destacó la importancia de intervenir una ruta que soporta un intenso tránsito de camiones, especialmente vinculados al transporte de arena, insumos industriales y actividad relacionada con Vaca Muerta.

Además, señaló que la inversión en asfalto caliente duplica la del año pasado y remarcó que también se prevé una inversión superior a 1.000 millones de pesos para la reparación de puentes.

Los trabajos forman parte del Grupo I de Bacheo impulsado por la Dirección Provincial de Vialidad, en el marco de una estrategia de mejora vial definida por el Gobierno provincial.