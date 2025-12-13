Esta semana se puso en marcha uno de los proyectos viales más relevantes de los últimos años, orientado a reorganizar de manera integral la circulación del tránsito pesado dentro del ejido urbano.

La iniciativa forma parte de una estrategia planificada que busca ordenar flujos vehiculares de tráfico pesado dentro del ejido urbano, mejorar condiciones de seguridad y acompañar el crecimiento sostenido de la ciudad con infraestructura adecuada.

Las tareas se desarrollan sobre avenida Alsina hasta el cruce con Calle 136, y en Calle 136 en dirección a Primera Junta para que ese corredor clave conecte directamente con la Ruta Internacional N°136, la avenida Primera Junta y el Acceso Norte de Gualeguaychú.

Esta ubicación estratégica convierte a la intervención en un punto neurálgico para el ingreso y egreso de vehículos de gran porte, transporte de cargas y colectivos de larga distancia, los cuales históricamente atravesaron zonas urbanas, obstaculizando la fluidez del tránsito dentro de la circulación, además de circular en algunos sectores sin una traza preparada para ese volumen y tipo de circulación.

Los trabajos previstos contemplan el ensanchamiento, la elevación y la compactación del trazado, con el objetivo de otorgar continuidad vial, mejorar la capacidad portante de la calzada y optimizar las condiciones de transitabilidad.

En algunos sectores del tramo intervenido se ejecuta un mejorado final con brosa, mientras que en sectores con características más rústicas se realiza directamente la apertura de calle, lo que permitirá consolidar una traza acorde a las necesidades actuales y futuras.

Esta intervención se inscribe dentro de un proceso más amplio de mejora vial que apunta a ordenar el tránsito, reducir riesgos y brindar respuestas concretas a una demanda histórica vinculada al transporte pesado dentro de la ciudad. La circulación desorganizada de camiones y micros de larga distancia genera impactos negativos en la infraestructura existente, incrementa el desgaste del pavimento urbano, eleva los niveles de riesgo vial y afecta la convivencia con el tránsito liviano y los peatones.

Entre los principales objetivos de la obra se destaca la necesidad de agilizar y reorganizar el paso del tráfico pesado dentro del ejido urbano, por lo que en este sentido el nuevo esquema permitirá que los camiones que ingresan por el Acceso Norte y la Ruta Internacional N°136 cuenten con una conexión directa hacia Avenida Parque, desde donde podrán dirigirse a los distintos puntos de carga o descarga sin atravesar zonas residenciales.

De la misma manera, los micros de larga distancia que acceden a la ciudad por el sector norte podrán desviar anticipadamente hacia Avenida Parque y continuar su recorrido hasta la Terminal de Ómnibus, reduciendo interferencias con el tránsito urbano y mejorando la seguridad de todos los usuarios de la vía pública.

Puede interesarte

Otro aspecto central del proyecto se vincula con el desarrollo urbano: la mejora de esta traza estratégica favorecerá una futura urbanización de la zona norte de Gualeguaychú, un sector que actualmente presenta baja densidad poblacional pero que cuenta con alto potencial de crecimiento. La disponibilidad de infraestructura vial adecuada resulta determinante para acompañar procesos de expansión ordenada y sostenible.

Detalles técnicos de la obra

Las tareas incluyen el ensanchamiento de la calzada con el fin de aumentar la capacidad de circulación, disminuir congestionamientos y asegurar la continuidad de avenida Alsina en su intersección con Ruta N°136 y avenida Primera Junta.

En este sentido, se ejecuta una elevación del nivel de la calle para optimizar el escurrimiento del agua, evitar acumulaciones y adecuar la traza a las condiciones del entorno.

El proceso constructivo contempla la solidificación del suelo mediante material de relleno aplicado por etapas, lo que permitirá realizar un reafirmado con brosa, técnica habitual en obras viales que mejora la estabilidad del terreno.

El material se extiende en capas de entre 10 y 20 centímetros de espesor, cada una compactada con equipos específicos como motoniveladoras, palas cargadoras, rodillos vibrantes y apisonadoras, lo que garantiza una distribución uniforme y una base resistente. Previamente, se efectuó la limpieza integral del área, con retiro de escombros y residuos.

Estos trabajos forman parte del Programa de Reconstrucción Vial +Caminos, que contempla la planificación, logística y ejecución de mejoras integrales en la red vial urbana. Las obras son ejecutadas con personal y recursos municipales, reafirmando el compromiso del gobierno local con la mejora continua del espacio público.