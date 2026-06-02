Con una buena convocatoria de vecinos, instituciones intermedias y organizaciones comunitarias, se puso en marcha el cronograma del Presupuesto Participativo 2026. El primer encuentro, correspondiente a la Zona 1, tuvo lugar en el Club de los Abuelos y marcó el inicio del programa.

Durante la jornada, el equipo del Área de Participación Ciudadana, junto al secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, y el asesor de la Dirección de Desarrollo Social, Marcos Henchoz, detallaron las bases de la edición 2026. En la presentación se explicaron los procedimientos formales, los plazos de entrega y los requisitos técnicos que deberán cumplir las iniciativas para ser evaluadas y, posteriormente, sometidas a la votación de la comunidad.

Estas asambleas territoriales resultan claves para que las comisiones vecinales y las entidades locales transformen sus necesidades prioritarias en proyectos viables con impacto social, educativo, cultural, deportivo y comunitario.

Tras la finalización de cada reunión zonal, las instituciones dispondrán de un plazo de 15 días corridos para presentar formalmente sus propuestas ante el Área de Participación Ciudadana. Durante este período, los equipos técnicos municipales brindarán asesoramiento personalizado y acompañamiento continuo para la formulación y el diseño de los proyectos.

Para este año, el Gobierno de Gualeguaychú dispuso una inversión total de 730 millones de pesos destinados exclusivamente a la ejecución de las obras y programas que la propia ciudadanía elija como prioritarias, profundizando el trabajo articulado entre el Estado local y los vecinos.

Cronograma de los próximos encuentros zonales (todos los días a las 20 h)

- Zona 2: Martes 2 de junio en Escuela n.º 88 “Los Fundadores”.

- Zona 3: Miércoles 3 de junio en EET n.º 3 “15 de Noviembre”.

- Zona 4: Jueves 4 de junio en Escuela n.º 117 “María Elena Walsh”.

- Zona 5: Viernes 5 de junio en Segunda Mamá.

- Zona 6: Lunes 8 de junio en CIC Néstor Kirchner.

- Zona 7: Martes 9 de junio en SUM Pitter.

- Zona 8: Miércoles 10 de junio en Escuela n.º 8 “Rosendo Fraga”.

- Zona 9: Jueves 11 de junio en Escuela n.º 107 “San Francisco”.