El Municipio inició una intervención de bacheo en la avenida Primera Junta, entre las calles Ituzaingó y Urquiza, con la demolición de las losas de hormigón dañadas, para luego comenzar con su reconstrucción.

Los trabajos se focalizan en una de las dos manos de Primera Junta, ya que en este caso se comenzó a intervenir la que va en dirección norte-sur, por lo que la otra calzada continúa habilitada al tráfico vehicular.

Por este motivo, los conductores que circulen por esa mano de Primera Junta, deberán tomar algunas de las calles paralelas como caminos alternativos. Sin embargo, por la otra mano –la que va de sur-norte– se podrá circular con normalidad.

En lo que respecta a las calles transversales –las que van de este-oeste y viceversa–, no quedarán afectadas en la circulación debido a que las bocacalles están habilitadas el tránsito.

Tanto la demolición, el hormigonado, la reconstrucción y el fraguado tendrá una duración estimada de 21 días de trabajos; plazo sujeto a las condiciones climáticas.