Por estos días, personal de la dirección de Accesibilidad Vial, realiza tareas de mejoramiento a través de bacheo en diferentes sectores de nuestra ciudad.

Esta semana se trabajó en calle Ayacucho, desde Avenida Del Valle hasta San Martín, y continuará por las diferentes arterias paralelas hasta Caseros.

“Estamos mejorando la zona céntrica y semicentrica de la ciudad con bacheos que se realizarán en esta primera etapa en el cuadrante de Avenida del Valle, Ayacucho, San Martín y Caseros”, indicó el director de Accesibilidad Vial Fabio Arraigada, quien además manifestó “que esto producirá algunos cortes temporales en esa zona hasta el 7 de agosto”.

Recordemos que en toda esa zona se están realizando los trabajos de recambios de cañerías en el casco histórico de la ciudad, por lo que las calles están muy dañadas debido a estos trabajos y que de esta manera comenzarían a estar más transitables.

Los trabajos de bacheo se realizan con asfalto producidos en la Planta Asfáltica Municipal, en el marco del Plan Integral de Bacheo y Conservación Vial.

Acceso sur: comenzaron los trabajos de bacheo

Se iniciaron las obras en el acceso Padre Luis Jeannot Sueyro. Se trata de la primera etapa de mejoramiento de todo el trayecto desde la rotonda del Parque Industrial de Gualeguaychú hasta el Boulevard Martínez.

De acuerdo a lo planificado los equipos de vialidad provincial, con asistencia de la Municipalidad, iniciaron las tareas de bacheo del principal acceso a nuestra ciudad.

En este sentido, el secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad, Carlos García, recorrió el inicio de las obras de mejoramiento del Acceso Sur, donde un equipo de la dirección provincial de Vialidad comenzó las tareas de bacheo.

“Seguimos trabajando y gestionando siempre para que nuestra ciudad mejore y progrese. El trabajo articulado con el gobierno nacional y provincial nos permite avanzar con diferentes proyectos, diseñados por nuestros equipos, con las obras que Gualeguaychú necesita”, expresó Carlos García

“Es un trabajo que va a llevar tiempo porque se va a intervenir cada bache desde la rotonda hasta el Boulevard Martínez”, concluyó.