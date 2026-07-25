Avanzan los trabajos de recuperación de la trama peatonal en la Costanera, con foco puesto en el único sector pendiente de tratamiento, ubicado en Avenida Morrogh Bernard, entre el puente Méndez Casariego y el hotel Guayrá.

Debido al estado de deterioro que presentaba la vereda en ese tramo, el sector fue demolido en su totalidad; y la restauración contempla la incorporación de una base de suelo cemento, la posterior aplicación de hormigón y, en la etapa final, la colocación de adoquines articulados, en línea con el resto de las veredas de la Costanera.

La intervención busca subsanar los desniveles ocasionados por el crecimiento de las raíces, una situación habitual en estos espacios verdes, que compromete la uniformidad del piso y expone a los transeúntes.

Por este motivo, el proyecto prevé ampliar los canteros ubicados sobre la vereda para dotar de mayor volumen de tierra a las especies forestales allí implantadas. Esta adecuación apunta a orientar el crecimiento de la estructura radicular y prevenir, hacia el futuro, nuevas deformaciones o levantamientos en la superficie de tránsito.

Estos mismos trabajos ya fueron realizados en la vereda de la Costanera que une el puente Méndez Casariego y los Galpones del Puerto.

Los trabajos son ejecutados por la Cooperativa El Serrucho, bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, dentro de un esquema de mantenimiento planificado orientado al cuidado del espacio público.