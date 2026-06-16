El Municipio cortó el tránsito vehicular en Montevideo, entre Urquiza y San Martín, por un mínimo de cinco días a partir de este martes, para ejecutar trabajos de bacheo en esas dos cuadras del microcentro.

Un segundo corte completo afecta la arteria Luis N. Palma, entre Yrigoyen y Magnasco —uno de los laterales de plaza Urquiza—, donde las cuadrillas municipales avanzan de forma paralela en la refacción del asfalto deteriorado.

Por otra parte, en la esquinas de Urquiza y Alem, y en Alem y Tres de Caballería, -a pocas cuadras de la Costanera-, el cierre es parcial, ya que solo se intervino parte de la calle y solo quedó bloqueada media calzada, por lo que la circulación permanece habilitada. No obstante ello, se solicita a los conductores transitar con precaución y no estacionar cerca del lugar donde se realizan los arreglos.

El objetivo de los trabajos es extraer los tramos de pavimento en peores condiciones, mediante el uso de maquinaria municipal, con el fin de dejar el terreno listo para la compactación del suelo y el tendido de la nueva capa asfáltica.

Durante la jornada del martes, en los tres lugares intervino una retroexcavadora, la cual complementó las tareas de remoción del material fragmentado en bloques de hormigón y asfalto desprendido, que serán retirados este mismo día para seguir con las siguientes tareas durante el miércoles.

La reapertura al tránsito se estima que será dentro de cinco días, pero esto quedará supeditado al tiempo de fraguado del pavimento y a las condiciones climáticas, ya que en caso de lluvias o inclemencias del tiempo podrían extender el plazo mínimo previsto.