Comenzó el ciclo de Lucas Pusineri al frente del plantel del Rojo

“Es la primera práctica, ha habido un montón de jugadores. Algunos vienen de sus préstamos y hay algunos chicos que hacen su primera aparición en el plantel profesional”, afirmó el técnico. El Rojo todavía no tiene cerrado ningún refuerzo y por eso varios jugadores de las otras divisiones se sumaron a la pretemporada: "Quiero potenciar a los chicos de las Inferiores, pero no voy a estar atado a poner jugadores que no rinden. No tengo compromisos con nadie. No me ato a ningún esquema, eso depende de los jugadores. Acá va a jugar el que mejor esté".