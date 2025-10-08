DESTINADO A BRINDAR INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
Comenzó el espacio de escucha sobre violencia por motivos de género en barrios de la ciudad
Inició un ciclo territorial de encuentros destinados a brindar acompañamiento, información y asesoramiento a mujeres y diversidades que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género.
Este lunes comenzó en el Centro Comunitario Los Espinillos el ciclo de Espacios de escucha sobre violencia por motivos de género, impulsado por el Área de Género, Diversidad y Protección a Personas Vulnerables, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano. La propuesta, coordinada por Claudia A. Fiorotto, diplomada en Violencia Familiar, busca generar ámbitos de cercanía y confianza en distintos puntos de la ciudad.
Durante el primer encuentro, las participantes compartieron experiencias y reflexiones en torno a las distintas formas de violencia de género y los recursos disponibles para su abordaje. Se brindó asesoramiento sobre dispositivos municipales, orientación legal y acompañamiento psicológico, en un espacio de contención pensado para promover el acceso a derechos y la autonomía personal.
Estos espacios tienen como propósito acercar la atención y la escucha a los barrios, fortaleciendo la red comunitaria y la articulación con instituciones locales, como centros comunitarios, parroquias y organizaciones sociales. Desde el gobierno municipal se destacó la importancia de descentralizar las acciones, para que toda persona que lo necesite pueda acceder a información y acompañamiento sin barreras.
El ciclo continuará durante el mes de octubre en diferentes puntos de la ciudad. El próximo encuentro será el lunes 20 de octubre a las 10 horas, nuevamente en el Centro Comunitario Los Espinillos (Mostto y Juan B. Justo). Además, se desarrollarán espacios los miércoles 8 y 22 de octubre a las 10.30 horas en Cáritas Parroquia Asunción de María (Gervasio Méndez y Bomberos Voluntarios), y los viernes 3, 17 y 31 de octubre a las 10 horas en Hermana Rodríguez, entre Sargento Cabral y Zubiaur (exguardería Esperanza).