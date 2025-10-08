Este lunes comenzó en el Centro Comunitario Los Espinillos el ciclo de Espacios de escucha sobre violencia por motivos de género, impulsado por el Área de Género, Diversidad y Protección a Personas Vulnerables, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano. La propuesta, coordinada por Claudia A. Fiorotto, diplomada en Violencia Familiar, busca generar ámbitos de cercanía y confianza en distintos puntos de la ciudad.

Durante el primer encuentro, las participantes compartieron experiencias y reflexiones en torno a las distintas formas de violencia de género y los recursos disponibles para su abordaje. Se brindó asesoramiento sobre dispositivos municipales, orientación legal y acompañamiento psicológico, en un espacio de contención pensado para promover el acceso a derechos y la autonomía personal.

Estos espacios tienen como propósito acercar la atención y la escucha a los barrios, fortaleciendo la red comunitaria y la articulación con instituciones locales, como centros comunitarios, parroquias y organizaciones sociales. Desde el gobierno municipal se destacó la importancia de descentralizar las acciones, para que toda persona que lo necesite pueda acceder a información y acompañamiento sin barreras.

El ciclo continuará durante el mes de octubre en diferentes puntos de la ciudad. El próximo encuentro será el lunes 20 de octubre a las 10 horas, nuevamente en el Centro Comunitario Los Espinillos (Mostto y Juan B. Justo). Además, se desarrollarán espacios los miércoles 8 y 22 de octubre a las 10.30 horas en Cáritas Parroquia Asunción de María (Gervasio Méndez y Bomberos Voluntarios), y los viernes 3, 17 y 31 de octubre a las 10 horas en Hermana Rodríguez, entre Sargento Cabral y Zubiaur (exguardería Esperanza).