Orrico está imputado por homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas. Según la investigación, aquella madrugada conducía un Volkswagen Passat oficial con 1,59 gramos de alcohol en sangre y a 150 kilómetros por hora, cuando embistió un Chevrolet Corsa en el que viajaban cuatro obreros del frigorífico Fadel de Pronunciamiento: Leonardo Almada (33), Axel Rossi (23) y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre (26 y 32), quienes fallecieron en el acto.

Este miércoles 18 de febrero a las 9 comenzará en Concepción del Uruguay el debate en el marco del legajo “Ruiz Orrico, Juan Enrique s/Homicidio culposo agravado”.

Las audiencias, que se realizarán en la sala del Tribunal de Juicio y Apelaciones de esa ciudad, continuarán los días 19, 20, 23, 24, 25, 26 y 27 de febrero.

El debate será presidido por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Darío Crespo. El Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal Eduardo Santo, mientras que el abogado Mario Arcusin ejercerá la querella particular.

Por su parte los letrados Leopoldo Lambruschini, Félix Pérez y Leandro Monje asistirán al imputado Ruiz Orrico.

Los alegatos de apertura y de clausura del debate serán transmitidos en vivo y en directo, vía streaming, a través del canal de YouTube del Servicio de Información del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Cabe destacar que la defensa de Juan Ruiz Orrico ofreció reparar el daño con el pago de una suma de $150 millones, pero las familias de las víctimas lo rechazaron.

Ingreso de público y periodistas

El acceso a la sala será entre las 8 y las 8.50, ya que a las 9 se cerrarán las puertas y comenzará el debate. El ingreso quedará supeditado a la capacidad del lugar.

Las personas que quieran asistir deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) y no podrán portar bolsos, mochilas ni equipos de mate. Los periodistas deberán acreditarse previamente a través del Servicio de Información y Comunicación del STJ.

Fuente: APFDigital