Las medidas se implementaron en los cruces internacionales Colón-Paysandú y Gualeguaychú-Fray Bentos, ante el incremento de vehículos y pasajeros previsto para la visita del pontífice, programada para el sábado 7 de noviembre.

El dispositivo fue coordinado por el Área de Control Integral (ACI), con participación de Gendarmería Nacional, Policía de Entre Ríos, Migraciones, Aduanas, ARCA, Prefectura uruguaya y la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), entre otros organismos.

Las autoridades dispusieron reforzar la atención migratoria, ordenar el tránsito y restringir la circulación del transporte de cargas durante los momentos de mayor movimiento. También se contemplaron puestos de hidratación, asistencia sanitaria y servicios para quienes deban esperar antes de cruzar la frontera.

El puente Colón-Paysandú concentrará la mayor circulación

El puente internacional General Artigas, que conecta Colón con Paysandú, fue identificado como el principal punto de ingreso de visitantes que viajarán para participar de la misa que celebrará León XIV en el Parque París Londres.

La ceremonia religiosa está prevista para el sábado a las 10 de la mañana. Según la organización, las puertas del predio abrirán a las 5:30 y cerrarán a las 8:15, mientras que el ingreso del pontífice se espera para las 9:30.