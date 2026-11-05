Comenzó el operativo en los pasos fronterizos por la llegada del Papa León XIV a Paysandú: los detalles
El operativo en los pasos fronterizos por la llegada del Papa León XIV a Paysandú incluyó refuerzos de personal, controles migratorios, restricciones al transporte de cargas y asistencia a viajeros. Se espera una importante circulación de vehículos hacia Uruguay.
El operativo en los pasos fronterizos por la llegada del Papa León XIV a Paysandú comenzó este jueves con un importante despliegue de fuerzas de seguridad y organismos migratorios de Argentina y Uruguay.
Las medidas se implementaron en los cruces internacionales Colón-Paysandú y Gualeguaychú-Fray Bentos, ante el incremento de vehículos y pasajeros previsto para la visita del pontífice, programada para el sábado 7 de noviembre.
El dispositivo fue coordinado por el Área de Control Integral (ACI), con participación de Gendarmería Nacional, Policía de Entre Ríos, Migraciones, Aduanas, ARCA, Prefectura uruguaya y la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), entre otros organismos.
Los viajeros también podrán acceder mediante un código QR a información sobre la documentación migratoria necesaria para ingresar a Uruguay, tanto en viajes particulares como en excursiones organizadas.
Controles de Gendarmería sobre la Ruta Nacional 135
Como parte del dispositivo, Gendarmería Nacional estableció controles preventivos sobre la Ruta Nacional 135, especialmente en la Sección Colón, ubicada a la altura del kilómetro 11,5. En ese sector se realizará la verificación de documentación de los vehículos de transporte de pasajeros, con colaboración de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
El objetivo será que los colectivos ingresen al Área de Control Integral con las verificaciones correspondientes realizadas, para reducir los tiempos de permanencia en los puestos fronterizos.
Asimismo, Gendarmería desplegará personal de seguridad vial en la cabecera argentina del puente General Artigas, con el propósito de ordenar la circulación e impedir que los vehículos permanezcan estacionados sobre la estructura internacional.
Los controles también alcanzarán la rotonda de conexión entre las rutas nacionales 14 y 135, un punto estratégico para el tránsito que se dirige hacia Colón y el cruce fronterizo.
El operativo contempló medidas especiales para asistir a los automovilistas y pasajeros que deban permanecer en filas ante una eventual congestión. En el Área de Control Integral se instalarán puestos de hidratación y se dispondrá de una grúa y una ambulancia para intervenir ante posibles emergencias.
También participarán los Bomberos Voluntarios de Colón, mientras que la CARU facilitará baños químicos sobre la Ruta Nacional 135 para las personas que deban esperar antes de ingresar al complejo fronterizo.
La Jefatura Departamental de Policía de Entre Ríos y la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Colón colaborarán con el ordenamiento vehicular y las tareas preventivas. Del lado uruguayo, la Prefectura Nacional Naval aportará personal para reforzar los procedimientos de Aduanas y Migraciones.
Restricciones al transporte de cargas del 5 al 7 de noviembre
Otra de las medidas adoptadas estuvo vinculada con la circulación del transporte pesado durante las jornadas de mayor afluencia de visitantes.
Las autoridades comunicaron a empresas transportistas, agentes de transporte aduanero y despachantes de aduana la necesidad de planificar los viajes entre el jueves 5 y el sábado 7 de noviembre, debido a las restricciones previstas para vehículos de cargas generales y peligrosas.
La disposición buscó evitar el ingreso de camiones al Área de Control Integral durante los períodos de mayor circulación de vehículos particulares y colectivos. El propósito fue priorizar el tránsito de pasajeros hacia Paysandú y reducir las posibilidades de congestionamiento en los accesos a los puentes internacionales.
Coordinación entre Argentina y Uruguay
El dispositivo involucró a instituciones de ambos países, que articularon recursos humanos, equipamiento y procedimientos para atender el movimiento extraordinario de visitantes.
Además de los controles migratorios y aduaneros, se establecieron tareas de prevención, regulación del tránsito y asistencia a quienes utilicen los pasos fronterizos administrados por la CARU.
La coordinación incluyó a Gendarmería Nacional Argentina, Policía de Entre Ríos, Bomberos de Colón, ARCA y Migraciones de Argentina. Por Uruguay participaron la Prefectura Nacional Naval, Policía Nacional, Policía Caminera, Migración y Aduanas.
De esta manera, los pasos Colón-Paysandú y Gualeguaychú-Fray Bentos quedaron bajo un esquema especial de funcionamiento, con el objetivo de facilitar los desplazamientos durante la visita del Papa León XIV y garantizar condiciones de seguridad para los viajeros.
Fuente: El Once