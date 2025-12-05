El jueves a las 10 de la mañana se iniciaron los trabajos de reasfaltado del puente Méndez Casariego, el paso sobre el río que conecta Gualeguaychú con el Parque Unzué y la localidad de Pueblo Belgrano.

Durante la jornada se realizó el fresado de todo el asfalto superficial, un procedimiento de rehabilitación vial que consiste en remover mecánicamente las capas de pavimento deterioradas para eliminar deformaciones, fisuras y grietas, y restaurar la funcionalidad de la superficie de rodamiento.

Para estas tareas se emplearon una fresadora, tres camiones del ejército, uno de la Municipalidad y una minicargadora para nivelar bordes y espacios reducidos.

El personal de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura ejecutó los trabajos, mientras que la Dirección de Tránsito controló el flujo vehicular debido a que una de las calzadas permaneció cortada durante gran parte de la tarde.

El reasfaltado del puente Méndez Casariego continuará el martes a las 17 horas, cuando primero se colocará el riego de liga, cuyo objetivo es que ambas capas del pavimento actúen como una sola estructura monolítica que evitará desprendimientos, laminaciones o agrietamientos.

Una vez finalizada esta etapa se comenzará con el asfaltado del puente, que concluirá la restauración completa de la estructura. Por estas tareas, el tránsito permanecerá interrumpido entre las 17 horas del martes y las 5 de la mañana del miércoles. Los conductores deberán utilizar la Ruta N°136 como alternativa.

Vale aclarar que durante el fin de semana largo la superficie del puente presentará una textura rugosa con elevaciones tipo lomos de burro en las juntas de dilatación, por lo que se solicita a los automovilistas circular con precaución para garantizar la seguridad vial.

Durante los últimos meses se reemplazaron y restauraron todas las juntas de dilatación del puente, cinco en total. Los antiguos chapones deteriorados fueron sustituidos por nuevas estructuras más gruesas, resistentes y reforzadas. Se usaron chapas de 1.50 m x 3.00 m, de 1/2 pulgada de espesor, cortadas con plasma en taller especializado en distintas medidas, que luego fueron unidas mediante soldadura en los talleres municipales. Adicionalmente y como refuerzo, también se utilizaron planchuelas de 1/2 por 4 pulgadas, conformando en su conjunto estructuras muy resistentes, para ofrecer mayor seguridad a uno de los pasos más transitados de la ciudad.