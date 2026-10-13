El Centro de Desarrollo del Conocimiento dio inicio al Taller de Robótica Inicial, una propuesta de formación tecnológica que comenzó el pasado viernes con la participación de 15 jóvenes de entre 14 y 18 años.

La actividad se desarrolla en las instalaciones del Centro de Desarrollo del Conocimiento, ubicado en 3 de Febrero 128, los martes y viernes, de 17 a 19 horas. Se trata de una iniciativa gratuita que busca acercar a los adolescentes nuevas herramientas vinculadas con la tecnología, promoviendo el aprendizaje a través de la experimentación y la resolución de problemas.

El taller, denominado Robótica Inicial con Arduino, propone una formación práctica en electrónica, programación y construcción de prototipos. A lo largo de los encuentros, los participantes incorporarán conocimientos básicos que les permitirán comprender el funcionamiento de circuitos electrónicos y desarrollar sus primeros proyectos tecnológicos.

La propuesta está diseñada para quienes no cuentan con experiencia previa en la temática. Mediante explicaciones teóricas breves, prácticas guiadas y actividades de resolución de problemas, los jóvenes podrán avanzar progresivamente en el manejo de herramientas y componentes electrónicos.

Entre los contenidos previstos se encuentran los fundamentos de electricidad, las normas de seguridad, el reconocimiento de circuitos y el uso de placas Arduino UNO, una plataforma que permite desarrollar proyectos mediante la combinación de componentes electrónicos y programación.

Uno de los aspectos centrales del taller es el trabajo colaborativo. La propuesta contempla la construcción de un proyecto final por parejas, en el que los jóvenes deberán diseñar, programar, probar y presentar un prototipo funcional, poniendo en práctica los contenidos desarrollados durante la formación.

De esta manera, el espacio no solo busca transmitir conocimientos técnicos, sino también estimular la creatividad, el pensamiento lógico, el trabajo en equipo y la capacidad de encontrar soluciones a través de la tecnología.