La actividad se desarrolla a través de cuatro encuentros gratuitos orientados a fortalecer conocimientos sobre aplicaciones bancarias, operaciones digitales, medidas de seguridad y recursos tecnológicos de uso cotidiano. Las jornadas se realizan de 9.30 a 11.30 horas en el Club de los Abuelos y cuentan con cupos completos debido al interés generado entre los vecinos.

Durante el inicio del programa estuvieron presentes la viceintendenta Julieta Carrazza; el responsable del Centro de Desarrollo del Conocimiento, Gustavo Costanzo; el gerente de Banco Entre Ríos, Diego Laggiard; y el capacitador a cargo del programa, junto a equipos técnicos que acompañan el desarrollo de la propuesta.

En el primer encuentro se trabajó sobre actualización de saberes digitales y uso de plataformas, con el propósito de brindar herramientas que permitan a las personas mayores desenvolverse con mayor autonomía y confianza en entornos tecnológicos y financieros.

La capacitación apunta también a reducir brechas digitales y facilitar el acceso a servicios, trámites y operaciones cotidianas, en un contexto en el que muchas gestiones requieren el uso de dispositivos, aplicaciones o canales digitales.

El programa forma parte de una política de inclusión tecnológica orientada a acompañar a las personas adultas mayores frente a los cambios vinculados a la digitalización de servicios, fortaleciendo el acceso a la información, la comunicación y la realización de gestiones de manera segura.

Desde la organización destacaron la participación de quienes forman parte de esta primera edición y confirmaron que, debido a la alta demanda, ya se trabaja junto a la Provincia en nuevas instancias de capacitación que se desarrollarán durante agosto y septiembre.