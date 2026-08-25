El pasado sábado 22 de agosto comenzó el Torneo Apertura de la Liga Municipal de Newcom, en una jornada deportiva que se desarrolló en las instalaciones del Polideportivo Norte. De la competencia forman parte Atlético Sur, Los Bellacos, CEF N.º 6, Cerro Porteño, Círculo Policial, Olimpia, Pioneros, Racing y Sudamérica, instituciones y equipos que se midieron en el arranque oficial del certamen.

En la categoría +40 femenina, Pioneros venció 2-0 a Atlético Sur, Racing superó 2-0 a Olimpia y Los Bellacos derrotó 2-0 a CEF N.º 6. En la modalidad +40 mixto, Cerro Porteño se impuso 2-0 ante Olimpia, CEF N.º 6 le ganó 2-0 a Los Bellacos y Racing venció 2-0 a Círculo Policial.

En cuanto a la categoría +50 femenina, Atlético Sur superó 2-1 a CEF N.º 6, Los Bellacos se impuso 2-1 ante Cerro Porteño, Sudamérica derrotó 2-1 a Olimpia y Racing venció 2-0 a Círculo Policial. Por su parte, en +50 mixto, Olimpia le ganó 2-1 a Círculo Policial, Cerro Porteño superó 2-0 a Pioneros, Los Bellacos derrotó 2-0 a Atlético Sur y Racing se impuso 2-0 sobre Sudamérica.

En la divisional +60 femenina, CEF N.º 6 derrotó 2-0 a Cerro Porteño y Círculo Policial venció 2-1 a Sudamérica. En +60 mixto, Los Bellacos le ganó 2-0 a Cerro Porteño, Olimpia superó 2-0 a Atlético Sur, Racing venció 2-0 a Sudamérica y Círculo Policial se impuso 2-0 ante CEF N.º 6.

Por último, en la categoría +65 femenina, Los Bellacos venció 2-0 a Cerro Porteño; mientras que en +65 mixto, CEF N.º 6 le ganó 2-0 a Pioneros y Sudamérica derrotó 2-1 a Círculo Policial.