Comenzó el Torneo Nocturno de verano en Independiente

Fue una jornada emotiva para los amantes del vóley, porque luego de un año sin competencia y casi cinco meses después de haber retomado los entrenamientos, se pudo volver a competir en la ciudad.

En Independiente y respetando estrictamente los protocolos presentados, se jugó la primera fecha del Torneo Nocturno que organiza el Rojo, que tiene la participación de equipos de la ciudad, Larroque, Urdinarrain y Concepción del Uruguay.

Son 16 equipos femeninos y cinco masculinos que disputarán una fase de grupos todos contra todos por zonas, para luego avanzar los mejores clasificados para jugar la Copa de Oro y Copa de Plata en la rama femenina, mientras que los varones se eliminarán todos contra todos para clasificar los mejores cuatro a semifinales.

El domingo en la primera jornada, por el torneo femenino en Cancha 1, Racing A –defensor del título- derrotó a Camioneros B por 2-1 (25-15, 19-25, 15-10), Camioneros B se recuperó superando 2-0 a Lanús de Concepción del Uruguay (25-15, 25-14), Black River superó a Lanús 2-1 (16-25, 25-17, 15-7), mientras que Independiente Rojo superó a Camioneros A 2-1 (25-13, 20-25, 17-15).

En Cancha 2, Independiente Blanco dio cuenta de Olimpia de Urdinarrain 2-1 (21-25, 25-12, 15-9), Olimpia se recuperó superando a Camioneros C 2-0 (25-15, 25-13), Independiente Blanco derrotó a Camioneros C 2-0 (25-15, 25-15), en tanto que Independiente Sub 16 derrotó a Maxi CAI 2-0 (25-20, 26-24).

Por el torneo masculino, Central Larroque se anotó dos triunfos en la primera jornada, derrotando a primer turno a Deportivo Gualeguaychú 2-1 (16-25, 25-20, 15-4) y en segundo término a Villa Las Lomas de Concepción del Uruguay 2-0 (26-24, 15-14), posteriormente Villa Las Lomas derrotó a Independiente Sub 21 2-0 (25-20, 25-19) y cerrando la programación Independiente Mayores dio cuenta de Deportivo Gualeguaychú 2-0 (25-13,25-19).

En la jornada del jueves se disputará la segunda fecha que tendrá la siguiente programación:

Cancha 1 Femenino: 20.00 Black River – Camioneros B; 21.00 Racing B – Independiente Rojo;: 22.00 Docke – Camioneros A.

Cancha 2 Femenino: 20.00 Sud América – Olimpia;: 21.00 Central Larroque – Gimnasia; 22.00 Central Larroque – Independiente Sub 16.

Cancha 3: 20.00 Racing B – Docke (Femenino); 21.00 Independiente Mayores – Independiente Sub 21 (Masculino); 22.00 Maxi CAI – Gimnasia (Femenino).