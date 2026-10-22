La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados de Entre Ríos comenzó a debatir este miércoles el proyecto de Presupuesto 2027, presentado el jueves último por el ministro de Economía, Fabián Boleas. El titular de la cartera de Hacienda, de hecho, estuvo presente y contestó dudas de los legisladores, especialmente de la oposición.

En su alocución, Boleas volvió a destacar el equilibrio de la iniciativa y los recursos destinados a educación, seguridad, salud y obra pública. En cuanto a las dudas, la mayoría de ellas fueron planteadas por legisladores del peronismo. La jefa de la bancada opositora, Laura Stratta, fue la primera en tomar la palabra. Le siguieron Andrea Zoff, Enrique Cresto, Juan José Bahillo y Mariel Ávila.

Los 5 datos centrales del Presupuesto 2027

El presupuesto total crece casi un 24%.

La inversión de capital aumenta más del 77%, más de tres veces el crecimiento del presupuesto total.

Rutas y caminos concentrarán más de la mitad de la inversión de capital prevista para la provincia.

Se incrementa la participación presupuestaria destinada a áreas prioritarias: educación, salud, desarrollo humano, seguridad, infraestructura vial, producción, empleo e innovación.

En 2027, la provincia prevé cumplir nuevamente con las reglas de la Ley de Responsabilidad Fiscal, sosteniendo el equilibrio de las cuentas públicas.

Los 5 ejes de la política presupuestaria

Equilibrio fiscal con inversión pública

“El ordenamiento de las cuentas públicas no constituye un objetivo en sí mismo, sino una herramienta para administrar mejor los recursos, cumplir con las obligaciones del Estado e incrementar la capacidad de inversión”

Infraestructura como prioridad

La inversión de capital crecerá por encima del presupuesto general. Dentro de ella, rutas y caminos tendrán un papel central, con más de la mitad de los recursos destinados a inversión de capital.

Fortalecimiento de las áreas esenciales

“El proyecto prioriza educación, salud, desarrollo humano y seguridad, junto con infraestructura, políticas para la producción, generación de empleo e innovación”

Eficiencia, transparencia y responsabilidad fiscal

“Entre Ríos se ubica entre las tres provincias mejor posicionadas en el Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial de CIPPEC. Además, la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) le otorgó 100 puntos sobre 100 en cumplimiento y transparencia presupuestaria”

Recuperación de la confianza y administración responsable de la deuda

En febrero, Entre Ríos concretó una emisión de deuda internacional por USD 300 millones, en un contexto en el que solo cuatro provincias argentinas pudieron acceder a financiamiento internacional. Los fondos permitieron cancelar pasivos heredados y constituir un fondo de reserva para cubrir vencimientos futuros, con el objetivo de hacer más previsible el esquema de pagos y mejorar la planificación financiera provincial, sin incrementar la deuda neta de la provincia”