“Haciendo red: espacio para adolescentes” es una iniciativa coordinada desde el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) San Francisco que propone generar un ámbito de contención, participación y expresión para jóvenes de entre 12 y 16 años. La actividad se desarrolló en el SUM San Francisco con una participación activa de adolescentes del barrio.

Durante la jornada se llevaron adelante distintas dinámicas grupales orientadas a fortalecer los vínculos, promover la escucha y generar confianza entre los participantes. A través de actividades recreativas y espacios de conversación, los adolescentes pudieron compartir experiencias, pensamientos e inquietudes vinculadas a esta etapa de la vida.

Como parte del encuentro, los jóvenes realizaron una cartelera colectiva donde expresaron ideas, sentimientos y reflexiones surgidas durante la actividad. Frases sobre la amistad, el respeto, la importancia de ser escuchados y el valor de acompañarse entre pares formaron parte de este espacio construido de manera conjunta.

La propuesta apunta a consolidarse como un espacio sostenido en el tiempo, donde los adolescentes puedan encontrarse cada quince días para compartir, reflexionar y fortalecer herramientas emocionales y sociales en un entorno cuidado y participativo.

“Haciendo red” continuará desarrollándose los viernes cada 15 días, de 10:30 a 12 h, en el SUM San Francisco, siendo la próxima fecha el 29 de mayo.

“A través de este tipo de iniciativas, el Gobierno de Gualeguaychú continúa impulsando acciones de promoción y cuidado de la salud desde una perspectiva comunitaria, fomentando espacios de encuentro que fortalezcan la participación, la escucha y el acompañamiento de adolescentes en los distintos barrios de la ciudad”, manifestaron desde el CAPS.