El intendente Martín Piaggio indicó que “junto al gobierno provincial vamos a ampliar la red de gas natural en Gualeguaychú. Actualmente se están realizando obras en el barrio La Milagrosa y las próximas etapas de la obra serán en los barrios: ATE 1,2 y 3, Vidal, Pitter y 56 Viviendas”.

Se trata de una obra que contempla la ampliación de la red en 8.340 metros, una inversión de más de $77 millones que se realiza en el marco del Programa de Ampliación del Plan de Desarrollo Gasífero de la provincia de Entre Ríos, y beneficiará a más de 400 familias de diferentes barrios de Gualeguaychú.

“Con esta obra vamos a llegar a tener el 73% de la red cubierta. Son hechos y acciones concretas con los que seguimos transformando la ciudad” remarcó Piaggio, quien recorrió el inicio de las obras de la primera etapa del programa de ampliación de la red, que tuvo lugar en el Barrio La Milagrosa, en calle Doello Jurado y Pasteur.

La obra la lleva adelante la empresa Rendengas, y anunció que el fin de semana estará trabajando en los barrios ATE, donde completará el tendido del barrio 1 y se avanzará con los ATE 2 y 3. Luego continuarán por los barrios Pitter y 56 viviendas.