En el marco del paro general, desde el mediodía comenzó la congregación de manifestantes en las inmediaciones del Congreso Nacional para expresar el rechazo al proyecto de reforma laboral. En la Plaza de los Dos Congresos y calles aledañas ya se observan columnas de distintas organizaciones políticas y sindicales.

Además de trabajadores independientes, entre las agrupaciones presentes se identifican el Partido Obrero, el MST y la CTA, que avanzan con banderas y consignas hacia el centro de la movilización. La concentración se desarrolla bajo un fuerte operativo de seguridad y a la espera de una mayor afluencia de manifestantes durante la tarde, en coincidencia con el debate previsto en la Cámara de Diputados.

Entre los principales puntos de rechazo a la reforma, se encuentran la extención de las jornadas laborales a 12 horas diarias, la disminución de las indemnizaciones y un fondo que le quita plata a la Anses para financiar las indemnizaciones por despidos.

El gobierno amenaza con reprimir

En el marco de la movilización convocada frente al Congreso durante el paro general, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que el derecho a manifestarse está garantizado siempre que se desarrolle de manera pacífica. “Marchar en paz es un derecho. La violencia no. El que quiera manifestarse en paz va a poder hacerlo”, sostuvo.

En esa línea, la funcionaria advirtió que habrá intervención ante posibles disturbios. “El que vaya a romper, a generar caos o a atentar contra el orden democrático, va a pagar las consecuencias. Nuestras Fuerzas están listas y van a actuar”, señaló, y agregó que el objetivo es evitar situaciones de desorden durante la jornada de protesta.