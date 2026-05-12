Comenzaron los trabajos de reconstrucción completa de la intersección de avenida Del Valle y Constitución, mediante los cuales no sólo se repavimentarán esas calles sino que además se construirá un nuevo desagüe para mejorar el escurrimiento hídrico y el anegamiento, sobre todo luego de jornadas de lluvias intensas.

El punto de partida son las losas existentes, que serán demolidas en su totalidad, debido al deterioro estructural que presentan.

La esquina arrastra un problema histórico de acumulación hídrica tras cada episodio de precipitaciones, lo cual es una clara señal y reflejo de un sistema de drenaje que dejó de cumplir su función y que, ciclo tras ciclo, potenció el daño en el pavimento.

Una vez retirado el hormigón deteriorado, se instalarán dos cámaras de captación pluvial destinadas a aliviar el escurrimiento superficial; y el volumen captado será conducido a través de un caño de PVC de 355 milímetros hasta las bocas de tormenta ubicadas sobre calle Constitución, las cuales desembocan en el conducto cerrado que corre bajo 3 de Caballería.

Concluida esta etapa, se ejecutará la repavimentación de la intersección, que dará una respuesta al cuadro de daño estructural severo que exhiben las losas: desplazamientos, fracturas profundas, desniveles notorios y un historial de bacheos realizados sin la técnica apropiada que agravaron las condiciones de transitabilidad.

El conjunto de las intervenciones —drenaje y calzada— redundará en una circulación más segura y fluida tanto por Del Valle como por Constitución. Es por esto que lo importante de esta obra radica en que no se limita a reparar lo visible, sino que aplacará la incapacidad del sistema de drenaje existente para evacuar el agua superficial tras una lluvia.

Por este motivo, desde este lunes y hasta la finalización de los trabajos ambas arterias quedarán cerradas al tráfico vehicular, por lo que los conductores deberán optar por recorridos alternativos.