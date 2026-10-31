La visita del Papa León XIV a la Argentina movilizó un amplio operativo de seguridad y organización en Luján, provincia de Buenos Aires, donde el Sumo Pontífice tiene previsto celebrar una misa el miércoles 11 de noviembre. Las autoridades estimaron que alrededor de 1,7 millones de personas podrían participar del acontecimiento religioso, que marcará el cierre de su recorrido por el país.

El despliegue contempla la participación de más de 11.000 policías y cadetes bonaerenses, 9.500 voluntarios, cuatro hospitales móviles y 52 puestos de asistencia. Además, se estableció una zona de seguridad de aproximadamente 15 manzanas alrededor de la Basílica y se anunció el corte total del Acceso Oeste desde la avenida General Paz.

El intendente de Luján, Leonardo Boto, brindó detalles sobre los preparativos y recomendó a los peregrinos llegar durante el martes 10 de noviembre, debido a las restricciones de circulación que comenzarán a implementarse antes de la llegada del Pontífice.

Cómo será la zona cero y quiénes podrán ingresar

Uno de los puntos centrales del operativo será la plaza Belgrano, ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. El espacio estará completamente vallado y tendrá capacidad para unas 8.000 personas, que deberán contar con una acreditación especial para ingresar.

El acceso se realizará mediante un código QR de un solo uso y la presentación del Documento Nacional de Identidad. Según explicó el jefe comunal, el sistema impedirá que una misma acreditación sea utilizada por diferentes personas.

"Una vez que lee el QR, se elimina, por lo que no se puede volver a utilizar. Si la persona sale del área no podrá volver a ingresar", señaló Boto.

La mayoría de los invitados especiales serán convocados por la Conferencia Episcopal Argentina y estarán vinculados con organizaciones dedicadas a la asistencia social, en consonancia con el eje de la celebración religiosa.

Entre los asistentes habrá representantes de Cáritas de diferentes provincias, integrantes de hogares de asistencia, autoridades políticas y miembros de instituciones religiosas. También participarán el Coro de Luján y el Coro Municipal de Niños.

La plaza cerrará sus accesos a las 6 de la mañana del miércoles 11, por lo que quienes tengan acreditaciones deberán ingresar antes de ese horario.

Corte total del Acceso Oeste: desde cuándo y hasta qué hora

Una de las principales medidas anunciadas será la interrupción completa del tránsito en la Autopista del Oeste, en ambas manos de circulación, desde la avenida General Paz hasta Luján.

El cierre comenzará a la medianoche del miércoles 11 de noviembre y se mantendrá hasta que el Papa abandone la ciudad rumbo al aeropuerto. La restricción podría extenderse durante más de 15 horas.

Además, desde el lunes 9 se interrumpirá la circulación en los puentes Mendoza, Gogna y Mitre. Los vehículos particulares y colectivos serán desviados hacia Open Door, donde se habilitará un sistema de transporte gratuito.

Los micros especiales recorrerán aproximadamente cinco kilómetros hasta las inmediaciones de la denominada zona cero, con el objetivo de facilitar el traslado de los peregrinos.

Las autoridades también anticiparon restricciones en distintos accesos desde el mediodía del martes, por lo que insistieron en la importancia de organizar los viajes con anticipación.



A qué hora llegará el Papa y cómo será su recorrido

De acuerdo con el cronograma difundido, León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y finalizará su visita el miércoles 11 con una celebración religiosa frente a la Basílica de Luján.

Antes de trasladarse hacia esa ciudad, el Pontífice tiene prevista una visita a la cárcel de Devoto. Posteriormente, viajará por la Autopista del Oeste en una comitiva integrada por menos de diez vehículos.

La llegada a la rotonda de acceso a Luján está programada para las 9.42 del miércoles. En ese lugar, el Papa descenderá del vehículo de traslado y subirá al papamóvil para comenzar su recorrido entre los fieles.

Para garantizar su desplazamiento, se instalarán vallas que delimitarán un corredor de siete metros de ancho. Desde allí, León XIV podrá saludar a las personas congregadas hasta llegar al templo.

El obispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig, y el rector de la Basílica, padre Lucas García, serán los encargados de recibirlo.

La organización también evaluó la posibilidad de que el Pontífice realice un breve trayecto a pie, como gesto simbólico vinculado con la tradición de las peregrinaciones a Luján.

La misa frente a la Basílica y el mensaje del Pontífice

La celebración religiosa comenzará a las 10 de la mañana del miércoles 11 de noviembre y tendrá una duración estimada de poco más de una hora y media.

La ceremonia estará especialmente dedicada al sufrimiento humano y a la solidaridad, motivo por el cual se convocó a organizaciones sociales y personas vinculadas con tareas de asistencia y caridad.

El escenario que funcionará como altar comenzó a montarse frente a la Basílica, mientras continuaron los trabajos de acondicionamiento de calles, instalación de estructuras y delimitación de los espacios destinados al público.

La permanencia del Papa en Luján será de aproximadamente dos horas. Una vez finalizada la misa, se retirará mediante el mismo dispositivo de seguridad utilizado para su llegada.

Hospitales móviles, baños y puestos de asistencia

Ante la magnitud de la convocatoria, las autoridades diseñaron un sistema sanitario especial que incluirá cuatro hospitales móviles, 52 puestos de asistencia y corredores de emergencia.

La zona cero estará dividida en sectores delimitados por vallas, con espacios que permitirán el ingreso rápido de ambulancias y equipos médicos ante cualquier eventualidad.

El hospital local reprogramó consultas y cirugías previstas para esas jornadas, con el propósito de disponer de una mayor cantidad de profesionales para atender posibles emergencias.

También se instalarán más de 600 baños, puntos de hidratación, sectores gastronómicos y espacios de descanso para los visitantes.

Los principales centros de servicios estarán ubicados en el Parque San Martín y en la playa de maniobras de la terminal de ómnibus, cuya actividad será reorganizada durante el operativo.

Además, se previeron dispositivos especiales para atender situaciones de extravío de niños, uno de los aspectos considerados prioritarios ante la concentración masiva de personas.

Recomiendan llegar el martes y participar de la vigilia

El intendente Leonardo Boto recomendó que los fieles lleguen a Luján durante el martes 10 para evitar las dificultades de acceso previstas para el día de la misa.

Durante esa jornada se realizará una vigilia con actividades religiosas, propuestas culturales y pantallas gigantes que permitirán seguir los distintos momentos de la visita papal por la Argentina.

Entre las actividades anunciadas figura una presentación musical del cantante Pereira, mientras que distintos sectores de la ciudad estarán preparados para recibir a quienes decidan permanecer durante la noche.

En materia de alojamiento, el municipio informó que dispone de un registro con unas 1.800 plazas hoteleras y 286 viviendas o espacios comunitarios, incluidos centros de jubilados, que podrán recibir delegaciones y grupos de peregrinos.

La oferta fue centralizada en el portal municipal de servicios, aunque también existen alternativas privadas de alojamiento, indica Clarín.

Por último, Boto estimó que el desmontaje de las estructuras y la normalización de los espacios públicos demandarán al menos una semana después de la celebración.

Fuente: ElOnce