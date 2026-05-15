La Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria puso en marcha la campaña otoño-invierno 2026 de entrega de kits de semillas para huertas familiares buscando fortalecer la alimentación saludable, fomentar el autocultivo y profundizar las políticas ambientales en cada barrio de la ciudad.

Al respecto, la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, sostuvo que “tener una huerta en casa significa acceder a alimentos frescos, sanos y producidos por cada familia. También representa una forma concreta de cuidar el ambiente, reducir residuos y fortalecer hábitos sustentables que benefician a toda la comunidad. Desde el Gobierno municipal seguimos acompañando este tipo de políticas porque entendemos que el compromiso ambiental se construye todos los días y entre todos”.

Los kits contienen variedades de acelga, apio, cebolla, espinaca, caléndula, habas, lechuga, perejil, remolacha, repollo, rúcula y arveja, especies adaptadas a la temporada para promover una producción accesible y sustentable en los hogares. La propuesta apunta no solo a generar hábitos de alimentación más saludables, sino también a consolidar una conciencia colectiva sobre el cuidado del entorno y la importancia de producir alimentos de manera responsable.

Para reservar y retirar los kits, los interesados pueden comunicarse con los siguientes centros de salud y dependencias, de lunes a viernes:

- CAPS San Francisco (Jujuy e/Montiel y P. Daneri): 3446-643537

- CIC Néstor Kirchner (Perigán 2300): 3446-545771

- CAPS San Isidro (Córdoba 860): 3446-647582

- CIC Médanos (3 de Caballería y Lisandro De La Torre): 3446-506824

- CIC Patico Daneri (San Martín 685): 3446-557462

- CAPS Cuchilla (Jauretche y Sáenz Peña): 3446-633382

- CAPS Suburbio Sur (Galeano 2231): 3446-331243

- CAPS Munilla (Buenos Aires y Chalup): 3446-627908

- CAPS Villa María (Güemes 1160): 3446-514160

- CAPS Pueblo Nuevo (B. Roldán 830): 3446-420479

- Nodo Curita Gaucho (Macías Pablo y 22 de Diciembre): 3446-536751

- Subsecretaría de Ambiente (Ex Frigorífico): 420443