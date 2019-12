Comenzó la entrega de tarjetas alimentarias del plan Argentina Contra el Hambre

El lunes pasado, el presidente Alberto Fernández anunció la puesta en marcha del Plan Argentina Contra el Hambre. “Empezaremos en Concordia, donde entregaremos alrededor de 6500 tarjetas. Porque esa es la ciudad con mayor pobreza, según el Indec. Así volcaremos en esa ciudad alrededor de $35 millones al consumo de alimentos nuevos, recursos que no tenía la gente. Es una gran movilización para una economía como la de Concordia. Y desde ahí se irá extendiendo a todo el país”, precisó el primer mandatario nacional en declaraciones a la prensa, donde además realizó otros anuncios vinculados a la emergencia social.

“El Plan Alimentar, que es el Plan Argentina contra el Hambre, establece que a toda mujer que tiene un embarazo de 3 meses, o tiene hijos de hasta 6 años de edad, vamos a darle $4000 mensuales si tiene un hijo, o $6000 mensuales si tiene dos hijos o más”, puntualizó Fernández.

Los beneficiarios podrán usar la tarjeta para la compra de alimentos en cualquier negocio habilitado que use posnet (que acepte tarjeta de débito). No se podrá retirar dinero en efectivo, y no permite realizar otro tipo de compra que no sea alimentos (tampoco bebidas alcohólicas).

“No hay que inscribirse ni registrarse en ningún lado. Para el listado de beneficiarios el Gobierno Nacional cruzó las bases de datos de ANSES y de la Asignación Universal por Hijo, y determinó los padres beneficiarios que son aquellos que tienen hijos de hasta 6 años”, puntualizó el intendente de Concordia Enrique Cresto, quien comentó que “con este programa, el Presidente Alberto Fernández atiende la urgencia inmediata que es la situación de aquellos niños en riesgo alimentario, a la vez que contribuye a dinamizar la economía local”.

“Estamos muy agradecidos con el Presidente de la Nación por tomar estas decisiones y por comenzar desde el primer día de su gestión a trabajar en conjunto todos los equipos técnicos de la Municipalidad, de la Provincia y de la Nación, en estos programas transformadores”, afirmó Cresto.