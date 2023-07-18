El intendente Martín Piaggio y la Dirección de Deportes publicaron a través de sus redes sociales las fotos de los trabajos en la futura cancha de hockey sobre césped sintético que se instalará en el Polideportivo Norte.

La instalación de los paneles de césped está a cargo de la empresa Forbex, que ganó la licitación para la colocación del césped y la instalación de todos los artículos complementarios que completarán la primera cancha de estas características que tendrá la ciudad.

Se trata de una cancha de medidas reglamentarias con césped sintético y arena que se instalará en un plazo de una semana, para luego comenzar con el montado de los arcos, bancas de relevos y alambrados perimetrales, tanto en el cerco que rodeará toda la cancha como los parapelotas que irán detrás de los arcos.

De acuerdo a lo informado a Ahora ElDía por el director de Deportes, Adrián Romani, “estamos muy felices, es un viejo anhelo que vamos a poder concretar. El césped quedará instalado en pocos días, luego hay que arenar la cancha y comenzar con el trabajo de colocación de parapelotas y el cerco perimetral”.

Además, Romani indicó que “se comenzó con la instalación de las luces en el gimnasio cerrado y también la colocación de elementos en los sanitarios y vestuarios. Creemos que en poco tiempo quedará todo listo y podremos hacer la inauguración de la primera parte de la obra, que será muy importante para todo el deporte de la ciudad”.