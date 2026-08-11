Bajo el lema “Corremos por la soberanía y nuestros héroes”, la ciudad volverá a encontrarse en una jornada que combina actividad física, participación comunitaria y homenaje constante a los caídos y veteranos del conflicto del Atlántico Sur.

Desde el Municipio destacaron que la propuesta “plantea un espacio donde el deporte actúa como un canal para transmitir valores, rescatar la historia y reunir a distintas generaciones de la ciudad alrededor de la causa nacional”.

En su primera realización, el evento reunió a más de 650 participantes que formaron parte de los recorridos de 4 y 8 kilómetros, así como de la caminata participativa. Durante aquella jornada, cada atleta llevó en su remera el nombre de uno de los 649 caídos en combate, transformando la competencia en un acto explícito de memoria e integración colectiva junto a los veteranos locales.



Según informaron desde la Municipalidad de Gualeguaychú, en los próximos días darán a conocer la fecha de realización, las modalidades de la prueba y los canales habilitados para las inscripciones de corredores y vecinos.