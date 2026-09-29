La Dirección de Obras Sanitarias puso en marcha, de manera paulatina y planificada, el acondicionamiento de varias perforaciones semisurgentes para que estén en condiciones óptimas de inyectar agua potable a la red cuando comiencen los meses de mayor demanda como lo son los de la temporada estival.

La tarea inicial se encaró en la perforación del Barrio 200 Viviendas, en calle Roffo al fondo, en la zona norte de la ciudad, y con el correr de los días se abordarán estos mismos trabajos en otros puntos de la ciudad, como los pozos Alippi, en España al fondo, y el que está en el barrio, ambos en el sur.

El titular de Obras Sanitarias, Raúl Norberto Sánchez, detalló el método y el objetivo: “Utilizamos el sistema de los cordones para evacuar todo ese líquido como parte del proceso de limpieza y purga. Durante el resto del año son alrededor de 15 los que siguen en funcionamiento, y este año queremos empezar con este proceso ahora en primavera la reactivación de los restantes y vincularlos de manera paulatina, y no tener que hacer todo a último momento cuando la demanda ya es elevada”.

El procedimiento exige una actividad de 24 horas como mínimo, con el fin de eliminar la turbiedad, lograr que el insumo reúna las condiciones ideales según el análisis microbiológico y quitar las impurezas acumuladas durante los meses de inactividad.

Se informa a los vecinos y a toda la comunidad que, mientras se extiendan las labores, habrá abundante caudal sobre las calzadas de la zona, algo totalmente normal y contemplado en la planificación.

La red se abastece en la época estival con más de 25 pozos semisurgentes, y cada perforación nueva suele aportar entre 35.000 y 40.000 litros por hora para mejorar la presión en los meses de mayor consumo.

Anticiparse al pico de consumo con un mantenimiento programado, antes que resolver sobre la hora, refleja que la gestión del intendente Mauricio Davico prioriza la prevención en la infraestructura sanitaria, en tanto la decisión del Gobierno de Gualeguaychú de adelantar estas tareas busca asegurar un servicio esencial para los vecinos cuando más lo necesitan.