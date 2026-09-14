El Gobierno de Gualeguaychú dio inicio este lunes a la reparación total de la calzada de calle Andrade, en el tramo comprendido entre Rucci y Aguado, una de las cuadras del radio céntrico con mayor deterioro estructural.

Los trabajos, ejecutados por la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, contemplan la demolición completa del pavimento afectado y la revisión posterior de las redes de agua potable y cloacales que recorren la traza, y luego la colocación de un nuevo pavimento para hacer de ese sector un lugar óptimo para el tráfico vehicular.

El estado previo del tramo incluye baches, ondulaciones y desprendimientos que, según pudo constatarse, pueden provocar daños reiterados en los rodados que transitaban por la zona.

Producto de ese deterioro, la calle se convirtió en un punto de atención permanente para el Municipio debido a que por el lugar y las instituciones y comercios que hay en la zona es un sector de fuerte circulación vehicular dentro del casco urbano.

Las cuadrillas municipales comenzaron con la demolición de todos los sectores de la calzada que presentaban fallas, tarea que constituye el primer paso de un proceso más amplio de reconstrucción.

Tras completar esa etapa, personal de la Dirección de Obras Sanitarias se abocará a la revisión de las conexiones domiciliarias de agua potable y cloaca existentes bajo la traza, con la reparación de aquellas que así lo requieran.

En simultáneo, se evaluarán las condiciones generales en las que se encuentran ambos sistemas de servicios, de manera de garantizar que la nueva calzada no quede expuesta a futuras roturas por fallas subterráneas.

El tramo intervenido se ubica exactamente al oeste de la cuadra de adoquines articulados, entre Rocamora y Rucci, reconstruida en su totalidad durante el año pasado: y hasta que terminen los trabajos, el tráfico vehicular estará inhabilitado.

Aquella obra significó una renovación integral de ese sector del microcentro; y la actual intervención en Andrade se suma como continuidad de ese proceso de puesta en valor de la trama vial.

Este tipo de obra resulta clave para garantizar condiciones seguras de circulación en pleno radio céntrico, ya que combina la renovación del pavimento con la puesta a punto de servicios esenciales como el agua potable y los desagües cloacales.