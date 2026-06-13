Esta semana inició la reconstrucción integral de calle Perigán, con los primeros trabajos concentrados entre las calles 3 de Diciembre y Calle 5519 y que al final de la semana ya se extienden hasta la intersección de Río Gallegos.

En total, el proyecto que se extenderá entre el Boulevard Daneri y 3 de Diciembre, en la zona oeste de Gualeguaychú, y la obra alcanza unos 3.500 m² de calzada urbana, dentro de las cuales tres cuadras serán construidas totalmente a nuevo y en el resto de los sectores se harán tareas de bacheo profundo donde sea necesario y sellado de fisuras.

El comienzo de obra estuvo marcado por la demolición simultánea de tres problemas estructurales que acumulaba la arteria: los guardaganados fuera de servicio, los cordones cuneta girados y en mal estado, y las sucesivas capas de hormigón que se habían aplicado directamente sobre la carpeta asfáltica existente sin resolver el deterioro de base.

Este jueves, las cuadrillas de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura completaron la demolición de los sectores de calzada con mayor deterioro, con remoción total de la superficie asfáltica y de las bases subyacentes.

También sustituyeron los guardaganados para armar los desagües de hormigón y renovaron conexiones de agua y cloaca en mal estado.

Para la remoción del hormigón y las losas comprometidas, el equipo de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura desplegó una serie de maquinarias pertenecientes al Municipio.

En este sentido, se usó una miniexcavadora equipada con un martillo hidráulico para fragmentar las estructuras con precisión y una sierra de disco a combustión para realizar los cortes perimetrales necesarios para demarcar con exactitud las zonas de intervención antes de cada demolición.

Además, el trabajo simultáneo de una excavadora y una retroexcavadora permitió sostener el ritmo de avance sobre toda la extensión del tramo intervenido, con el material removido cargado sobre camiones volcadores para su retiro inmediato.

Los trabajos revelaron la magnitud del daño acumulado en la arteria: al retirar las capas superficiales, quedó expuesto un terreno de base completamente desestabilizado, con escombros de hormigón, asfalto fragmentado y suelo removido a lo largo de toda la traza.

En paralelo a la demolición, las cuadrillas ejecutaron la sustitución de los guardaganados, que serán reemplazados por desagües de hormigón, una modificación que mejora la captación del agua pluvial y elimina puntos de anegamiento.

Operarios de la Dirección de Obras Sanitarias también actuaron en la jornada con el recambio de conexiones de agua potable y cloaca en mal estado, y el reemplazo de tapas metálicas de cámaras de registro deterioradas, tareas que garantizan que la infraestructura subterránea quede renovada antes de que se construyan los nuevos paquetes estructurales.

La semana próxima el equipo comenzará con la ejecución de los nuevos paquetes estructurales que conformarán la base definitiva de la calzada reconstruida.

La ejecución por etapas apunta a evitar el cierre total y simultáneo de toda la arteria, aunque el avance de los trabajos exige el corte absoluto al tránsito vehicular hasta la finalización de los trabajos en cada fase.