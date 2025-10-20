Desde las primeras horas de este lunes se puso en marcha la obra de reconstrucción y pavimentación del Boulevard Martínez, en el tramo comprendido entre las calles Urquiza al Oeste y Gervasio Méndez.

Las tareas comenzaron puntualmente a las 7 de la mañana en la esquina de Gervasio Méndez y Boulevard Martínez, donde una excavadora hidráulica inició la remoción del pavimento deteriorado y la carga de los escombros en camiones. Estas labores marcan el comienzo de una intervención integral que transformará una de las arterias que revitalizará el tráfico vehicular en la zona oeste de la ciudad.

Con un presupuesto oficial de alrededor de 400 millones de pesos, la obra fue adjudicada a la empresa Hornus S.A. y contempla la construcción de un nuevo pavimento rígido de hormigón armado sobre una base de suelo calcáreo. Una vez finalizados los trabajos, el boulevard contará con dos calzadas de 6,50 metros de ancho cada una, separadas por un cantero central de 1,60 metros y con iluminación incorporada.

El proyecto, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, incluye además obras complementarias de desagüe pluvial, entre ellas dos cámaras de captación que reemplazarán al antiguo guardaganado existente en la intersección con Gervasio Méndez.

Debido a la magnitud de los trabajos, el tránsito vehicular permanecerá interrumpido de lunes a viernes entre las 7 y las 16 horas para garantizar la seguridad del personal y de los vecinos.

El plazo estimado para la ejecución total de la obra es de 90 días corridos, siempre que las condiciones climáticas acompañen. Esta intervención permitirá optimizar la conexión entre los barrios 348, 338 y 120 Viviendas con Urquiza al Oeste.