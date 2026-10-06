Los trabajos de renovación y reconstrucción integral de la calle L. N. Alem, entre avenida Del Valle y Concordia, se pusieron en marcha este lunes con el levantamiento del empedrado y la revisión y reparación de las conexiones de agua.

Personal de la Dirección de Obras Sanitarias tiene a su cargo la primera etapa, que prepara el terreno para la nueva calzada de un tramo que lleva años deteriorado e intransitable. Pero, además, las máquinas municipales comenzaron con el retiro del empedrado de buena parte del sector, extrajeron parte del suelo inferior y empezaron con el traslado del material removido. Para ello, se inhabilitó el tráfico vehicular hasta que las tareas estén concluidas.

Se trata del recorrido que pasa por detrás del edificio de la Aduana y culmina en la sede de la Prefectura Naval Argentina, uno de los sectores más castigados de la ciudad.

El intendente Mauricio Davico recordó que el problema no es nuevo: “Cuando yo era chico, con los gurises del barrio veníamos a andar en bicicleta acá, y ya estaba todo destruido”, y dijo desconocer “cuántos años hace exactamente que esta calle está intransitable”.

“Vergüenza me da que una calle en una zona tan turística, como es Alem entre Del Valle y Concordia, que está a una cuadra de la Costanera y del río Gualeguaychú, esté tan detonada”, se lamentó.

Detalles de la obra

Davico explicó que se van a “levantar todos los adoquines, se van a hacer las conexiones nuevas de agua y cloaca y se van a cambiar los caños de plomo de agua por caños nuevos”.

La base de hormigón resulta decisiva porque el terreno es bajo e inundable, ya que esa capa rígida impedirá que el pavimento se mueva y permitirá que la calzada conserve su forma aun cuando pasen los años.

El proyecto contempla el cerco perimetral, el replanteo y la nivelación; la demolición de la calzada de piedra, de unos 15 centímetros de espesor aproximado, junto con la extracción del suelo subyacente; una subrasante de broza cemento compactada de 20 centímetros, mezcla que estabiliza el terreno y le da capacidad de carga; y un contrapiso de base de 12 centímetros.

La capa final será de pórfido mixto de 10x10x6 centímetros, dispuesto en un diseño de arcos que aporta un acabado artesanal, material que repite el de Alem desde Del Valle hacia el norte. “Le vamos a hacer el suelo cemento, vamos a ponerle hormigón, y también le vamos a poner piedra pórfido, como el que está en el resto de la calle Alem, de Del Valle hacia el norte”, sostuvo el Intendente.

A ambos lados correrá una cuneta de canto rodado con base, de un metro de ancho, que ordenará el escurrimiento del agua y cuyo tono claro contrastará con el pórfido más oscuro del centro.

Las rampas, de hormigón elaborado y armadura, garantizarán la accesibilidad en toda la zona junto con barandas metálicas, y las veredas, que serán forestadas con árboles autóctonos, tendrán una superficie uniforme para circular con seguridad, mientras que los cordones elevados y escalonados evitarán daños en caso de crecidas.

El mandatario detalló el equipamiento previsto que se instalará en ese sector de la ciudad: “Vamos a construir los cordones, que en algunos sectores ni siquiera tienen; vamos a instalar farolas del mismo estilo colonial que hay del otro lado del Del Valle, además de bancos, para que los que paseen por acá puedan descansar y disfrutar de este lugar turístico”, añadió.

El diseño combina función y estética, con superficies resistentes, circulación segura para quienes caminan, tránsito ordenado y un paisaje cuidado, en un paseo de fuerte valor urbano por su cercanía con el sector costero, que atrae a turistas y a vecinos por igual.

“Como siempre, todos estos trabajos son gracias a la plata de tus impuestos. Alem, entre Del Valle y Concordia, va a quedar impecable, como Gualeguaychú se lo merece”, concluyó el Davico.