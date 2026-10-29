Desde la Municipalidad de Gualeguaychú informaron que este jueves comenzaron los trabajos de restauración vial sobre la calle Maestra Piccini, entre Avenida Parque Cándido Irazusta y Aguado, con un corte total del tránsito en sentido este-oeste.

“Las tareas consistirán en bacheo profundo y superficial del pavimento, además de la reconstrucción de las bocacalles, y demandarán 21 días de trabajos, plazo que queda sujeto a las inclemencias climáticas, ya que con lluvias o terrenos húmedos no se pueden realizar estas labores”, explicaron.



Según señalaron, “el propósito es dejar en condiciones la zona que está ubicada al lado del principal escenario cada verano del Carnaval del País y, por ese motivo, uno de los sitios de mayor concurrencia durante la temporada de verano”.

La mano oeste-este de esa arteria continuará habilitada para la circulación vehicular, de modo que el acceso al área no quedará interrumpido.

En cuanto a los cruces, las intersecciones con Rocamora y con Ayacucho permanecerán totalmente cortadas, mientras que las de Maipú, Chacabuco y España mantendrán el paso habilitado.