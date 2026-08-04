Una Ronda de Lactancia realizada en el CIC Médanos dio inicio este lunes a las actividades organizadas por el Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Subsecretaría de Salud, en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia 2026.

La jornada reunió a personas embarazadas, madres, familias y personas cuidadoras para compartir experiencias y recibir información sobre la lactancia. Durante el encuentro, los equipos de salud respondieron consultas y brindaron herramientas para abordar las distintas situaciones que pueden presentarse durante este proceso.

Este año, la Semana Mundial de la Lactancia se desarrolla bajo el lema “Lactancia humana: un inicio sostenible en cualquier circunstancia. Fortalezcamos las acciones que funcionan”. La agenda incluye propuestas destinadas a brindar información basada en evidencia científica, abordar mitos y promover el acompañamiento de las familias.

Las actividades continuarán el miércoles 5 de agosto, de 10 a 12 horas, el CAPS La Cuchilla contará con un espacio de difusión y un consultorio abierto para responder consultas y brindar asesoramiento personalizado.

El viernes 7 de agosto, a las 10 horas, se realizará una Ronda de Lactancia en la Casa de la Estación, ubicada en el Parque de la Estación. La actividad estará organizada por los equipos de salud de los CAPS Munilla, Pueblo Nuevo y Patico Daneri.

También el viernes, a las 10 horas, el SUM La Cuchilla será sede del Espacio de Preparación para la Maternidad, destinado a personas embarazadas, puérperas y madres con bebés pequeños.

La agenda culminará ese mismo día, a las 14:30 horas, con una jornada organizada por el CAPS San Isidro en San Martín de Porres, ubicado en Schachtel 749. La propuesta incluirá juegos, merienda, intercambio de experiencias y una conversación sobre los mitos y las realidades vinculados con la lactancia.

Todas las actividades son libres y gratuitas y están dirigidas a personas embarazadas, puérperas, familias y personas cuidadoras. La propuesta busca facilitar el acceso a información confiable y generar espacios de acompañamiento durante el embarazo, el puerperio y los primeros meses de vida de los niños.