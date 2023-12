La sesión preparatoria que servirá para elegir a las autoridades del Senado, así como a sus secretarios Parlamentario y Administrativo, comenzó a las 15, con la conducción de la vicepresidenta Victoria Villarruel.



El quórum se logró gracias a la presencia de los legisladores de La Libertad Avanza, el radicalismo y el PRO, además de los bloques más chicos, y pese a la ausencia del Frente de Todos, que bajó al recinto con la reunión comenzada.



Durante la reunión de Labor Parlamentaria que encabezó Villarruel, el Frente de Todos insistió con su reclamo de quedarse con la Presidencia Provisional argumentando que es el bloque más numeroso.



No obstante, lo que se ofrecería al FdT es la Vicepresidencia (la postulante es la bonaerense Juliana Di Tullio), mientras la Vicepresidencia Primera podría ser ocupada por la radical Carolina Losada (actualmente es Vicepresidenta) y la Vicepresidencia Segunda sería para la cordobesa Alejandra Vigo, de Unidad Federal, dijeron fuentes parlamentarias.



Tras las elecciones de octubre, el interbloque (conformado por los bloques Frente Nacional y Popular y Unidad Ciudadana) encabezado por José Mayans, quedó conformado por 33 legisladores, seguido por el radicalismo, con 11; La Libertad Avanza y el PRO con siete cada uno, y el resto de los lugares quedaron para bancadas de dos o tres integrantes.



Durante la reunión de Labor de este martes, los bloques no kirchneristas resolvieron juntarse para alcanzar el número de 39 senadores y forzar no solo la elección de las autoridades de la Cámara y de los secretarios, sino para darle mandato a Villarruel para que pase a conformar las Comisiones del cuerpo de acuerdo con una proporcionalidad de bancas.



(Fuente: Télam)