Comenzó la tercera edición de la Liga Municipal de Ajedrez en las instalaciones del Club Sirio Libanés. Con la presencia de más de 120 personas entre competidores y vecinos, arrancaron las primeras partidas del torneo que este año lleva el nombre del Dr. Pablo Julián Daneri, en reconocimiento a su trayectoria y aporte al desarrollo del ajedrez en Gualeguaychú.

El certamen cuenta con 17 equipos confirmados, integrados por cuatro jugadores titulares y un suplente. La competencia se desarrolla bajo el formato tradicional de cinco rondas por equipos, con fechas programadas para el último lunes de cada mes. El próximo encuentro será el 31 de agosto.

El acto de apertura contó con la participación del secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, el concejal Raimundo Legaria y la Maestra Internacional Femenina, Marisa Zuriel, una de las ajedrecistas más reconocidas de la Argentina.

Resultados de la primera fecha

- Independiente de Gchú 4 - 0 Polideportivo

- SUM del suburbio sur 0 - 4 Club de los Abuelos

- Racing Club Blanco 2 - 2 El Potrero ´26

- Racing Club Verde 0 - 4 Municipalidad de Larroque

- Independiente de Gchú B 1 - 3 Dock Sud

- Academia GM "Los Peoncitos" 1 - 3 Centro S. C. D. Sirio Libanés

- Academia de Ajedrez GM 4 - 0 Bº Cacique

- Capanegra 0 - 4 Chipote 24h C.S.L.

Libre: Biblioteca Rodolfo García

Formación e integración en los barrios

Un punto central de esta propuesta es la participación activa de las Escuelas Municipales de Ajedrez, un espacio que permite a niños y jóvenes de diferentes zonas de la ciudad sumarse a un torneo organizado, sumar rodaje en la disciplina y fortalecer su formación deportiva.

Quienes deseen sumarse podrán inscribirse hasta el inicio de la segunda ronda. La participación puede ser de manera individual o por equipos; en caso de anotarse sin un grupo armado, la organización asignará un lugar dentro de los planteles existentes.

Para consultas o inscripciones, los interesados pueden contactarse con el profesor Gastón Magallán al teléfono 3446-362665 o al correo electrónico [email protected].