Los vacunatorios de Entre Ríos avanzan con una nueva etapa de la Campaña de Vacunación Antigripal 2026, incorporando a personas mayores de 65 años y a la población de entre 2 y 64 años con factores de riesgo. En Gualeguaychú, la vacunación se llevará adelante en todos los CAPS (Centros de Atención Primaria de la Salud), CIC (Centros Integradores Comunitarios) y Nodos de la ciudad.

La campaña tuvo, en su primera etapa, como prioridad al personal de salud, personal sanitario, fuerzas de seguridad, embarazadas, puérperas, niños de entre seis y 24 meses, y adultos mayores institucionalizados en residencias de larga estadía.

En este marco, el avance hacia una segunda etapa responde a la disponibilidad de dosis enviadas por Nación, que ya fueron distribuidas a los 17 departamentos de la provincia. No obstante, se aclaró que cada jurisdicción organiza su propia logística de distribución, por lo que pueden registrarse demoras puntuales en algunos puntos del territorio.

Con esta ampliación, se busca alcanzar a la totalidad de las personas mayores de 65 años, quienes podrán acceder a la vacuna sin necesidad de presentar indicación médica, independientemente de su cobertura de salud. Asimismo, se incorpora a personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo, quienes deberán acreditar su condición mediante documentación correspondiente.

El Gobierno de Gualeguaychú, a través del Subsecretaría de Salud, acompaña el desarrollo de esta campaña, promoviendo el acceso a la vacunación y el cuidado de la salud de la comunidad, en articulación con las políticas sanitarias provinciales y nacionales.