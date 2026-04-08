Desde la Municipalidad de Gualeguaychú informaron que este miércoles se dio inicio a una serie de tareas de mantenimiento sobre la calle Alem, la emblemática arteria empedrada del barrio del puerto. La intervención tiene lugar precisamente en el tramo comprendido entre Bolívar y avenida Del Valle, y tiene el objetivo de mejorar las condiciones urbanas, optimizar el escurrimiento pluvial y jerarquizar el paisaje en un sector clave vinculado a la Costanera.

“El abordaje se ejecuta de manera articulada entre las direcciones de Higiene Urbana, Espacios Verdes y Obras Públicas, con una planificación que combina saneamiento, mantenimiento de infraestructura y puesta en valor del arbolado y los canteros, bajo un esquema de trabajo por frentes que permite intervenir tanto sobre la calzada como en las áreas laterales sin perder continuidad operativa”, indicaron desde el Municipio.

Y detallaron: “En una primera etapa, se aplicó un esquema intensivo de limpieza mediante el equipamiento de hidrolavado incorporado al camión barredor, con el cual se alcanzó la totalidad de las superficies duras del sector, incluidos veredas, cordones, canteros y el adoquinado, lo que permitió retirar suciedad acumulada, restos orgánicos y sedimentos adheridos en juntas y pendientes, recuperando la textura original de la trama vial y favoreciendo su correcta conservación”.

De manera complementaria, el personal de Higiene Urbana avanzará en los próximos días sobre la limpieza de los desagües pluviales, con el fin de asegurar un adecuado drenaje del agua de lluvia, acción que se integra al esquema de mantenimiento preventivo del sistema de escurrimiento superficial y contribuye a reducir anegamientos en episodios de precipitaciones intensas.

En paralelo, las cuadrillas de Espacios Verdes intervinieron sobre los canteros existentes, donde se realizó la remoción y reposición parcial del sustrato, la recomposición de bordes y la reorganización de especies ornamentales, a lo que se suma la incorporación de nuevas plantas que fortalecen la cobertura vegetal y aportan diversidad paisajística, consolidando un perfil urbano más ordenado y funcional.

El trabajo sobre el arbolado incluyó una poda de media altura en ejemplares distribuidos a lo largo de todo el paseo, con cortes controlados orientados a mejorar la estructura de copa, liberar interferencias con luminarias y fachadas, y garantizar condiciones de seguridad para peatones y tránsito vehicular, en una operatoria que requirió herramientas manuales y equipos de corte específicos.

Como resultado de estas tareas, se retiraron cinco camiones cargados con restos de poda y material vegetal, los cuales fueron trasladados al predio de Higiene Urbana para su disposición final y tratamiento correspondiente, lo que evitó acumulaciones en la vía pública y mantuvo la limpieza del sector intervenido.

Por su parte, la Dirección de Obras Públicas centró su intervención en la recomposición de la calzada adoquinada, donde se detectaron piezas deterioradas y desniveles en la trama, sobre los que se ejecutaron tareas de ajuste, recolocación y corrección de imperfecciones, con el objetivo de recuperar la regularidad de rodamiento y prolongar la vida útil del pavimento en una zona de alta circulación.