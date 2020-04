"Entendemos que somos actores preponderantes de la economía de Gualeguaychú y representamos un porcentaje vital del empleo genuino, motivos por los cuales la Municipalidad no puede dejarnos a su suerte y debe vertebrar políticas de auxilio", expresa el texto. Al tiempo que aclara: "No hablamos de condonar deudas, sino simplemente de ejecutar políticas públicas que salven a muchas actividades del quebranto".

Y avisa: "Es prioritario que pensemos en el hoy, pero también en el día después de la cuarentena y si no se actúa rápidamente, dentro de un tiempo puede ser tarde".

Varias de las instituciones que nuclea la Multisectorial vienen reclamándole al gobierno municipal medidas que atiendan la situación económica, particularmente en lo que respecta a tasas e impuestos.

La carta completa:

SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 8 de abril de 2020

Sr. PRESIDENTE MUNICIPAL

MARTÍN ESTEBAN PIAGGIO

PRESENTE

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a los efectos de solicitarle formalmente una serie de medidas en salvaguarda de comercios, pequeñas y medianas empresas, profesionales, autónomos y prestadores turísticos en el marco de la crisis sanitaria y económica que se atraviesa.

Este pedido se basa en la necesidad imperiosa de contar con elementos concretos que nos ayuden a paliar la coyuntura, sobre todo teniendo en cuenta que los sectores enumerados no han sido incorporados por las políticas de Estado de ninguno de los niveles.

Entendemos que somos actores preponderantes de la economía de Gualeguaychú y representamos un porcentaje vital del empleo genuino, motivos por los cuales la Municipalidad no puede dejarnos a su suerte y debe vertebrar políticas de auxilio. No hablamos de condonar deudas, sino simplemente de ejecutar políticas públicas que salven a muchas actividades del quebranto. Es prioritario que pensemos en el hoy, pero también en el día después de la cuarentena y si no se actúa rápidamente, dentro de un tiempo puede ser tarde.

En ese marco solicitamos:

Prórrogas en los pagos de las tasas hasta el segundo semestre sin aplicación de intereses.

Elevación de los montos imponibles de la Sobretasa de Higiene, Profilaxis y Seguridad congelados desde hace 9 años.

Que el Municipio interceda ante ATER para que se den facilidades acordes al momento.

En particular, los Corredores Inmobiliarios solicitan que la Municipalidad ponga a disposición el área de Mediación Comunitaria para trabajar en conjunto en la resolución de los conflictos que se van a generar en relación a las locaciones comerciales y de vivienda.

Una política de recorte del gasto público y un freno al acceso indiscriminado de personal.

Asimismo, conscientes de la importancia de los sectores que representamos y las ideas que tenemos para llevar adelante, le solicitamos por este medio un pedido de audiencia a los efectos de conversar sobre distintas temáticas inherentes a nuestras actividades en este marco de emergencia sanitaria y económica.

Sin más, nos despedimos con atenta consideración.

Sociedad Rural Gualeguaychú, Centro de Defensa Comercial e Industrial, Federación Agraria Gchú, Colegio de Arquitectos, Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos, Colegio de Veterinarios (Sec. Gchú), Sociedad Rural Argentina (Delegación Gchú), Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos (Regional B), Colegio de Profesionales de la Agrimensura (Delegación Gchú), Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, Cámara de Comercio Exterior, Colegio de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de Entre Ríos (Filial Gchú) y el Colegio de Martilleros.