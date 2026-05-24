La octava fecha del Torneo Apertura de Primera A del fútbol departamental “Eduardo Barbosa” se pondrá en marcha esta tarde, desde las 15.15, en todas las canchas.

En el estadio La Vía, el invicto y puntero Juventud Unida recibirá a Sarmiento, que necesita sumar para despegarse del fondo de la tabla.

En el estadio Juan Jorge Stauber, Juventud Urdinarrain será local ante Central Entrerriano, en el cruce entre el escolta y el tercero, ubicados a siete y nueve puntos del líder, respectivamente.

En el Estadio Municipal, La Vencedora enfrentará a Pueblo Nuevo, en un duelo entre equipos que vienen de caer en la última fecha. A su vez, en el estadio Eduardo Barbosa, en el barrio 338, Defensores del Oeste se medirá con Camioneros, en el choque entre los dos últimos de la clasificación. Por su parte, en el Mario Urriste, Unión del Suburbio jugará ante Independiente, en un cruce de equipos de campaña irregular.

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La fecha se completará mañana con el clásico del departamento entre Central Larroque y Deportivo Urdinarrain, desde las 15.15 en el estadio Raúl Impini.

Black River ganó el clásico por la B

En uno de los encuentros disputados ayer por la octava fecha del Torneo Apertura de Primera B “Luis Gauna”, Black River se impuso como local -en cancha de Cerro Porteño- ante Sud América por 2 a 1.

Nicolás Parada abrió la cuenta para el “Azulgrana”, mientras que Gastón Peralta igualó para la visita y Francisco Lescano le dio el triunfo al conjunto de calle Victoria en el clásico.

La fecha se inició el viernes por la noche con el empate 1 a 1 entre Juvenil del Norte y Cerro Porteño, en el Estadio Municipal, y continuará esta tarde con los partidos que tendrán como protagonistas a los dos líderes del torneo: Sporting recibirá en el “Edgardo Páez” al colista Deportivo Gurises, mientras que en el “Víctor Santángelo”, Sportivo Larroque hará lo propio frente a Defensores del Sur. Ambos encuentros comenzarán a las 15.15.