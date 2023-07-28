A partir de hoy se notará el paulatino aumento de la temperatura durante la tarde, con vientos del este y nordeste sobre la región central del país.



El sábado y el domingo, el viento cálido influirá en las temperaturas del centro, el Litoral y extremo norte del territorio, mientras que el lunes 31 de julio y el martes 1 de agosto serán las jornadas de más “calor” con registros que en algunas zonas del país superarían los 32 grados.



En cuanto a Entre Ríos, el meteorólogo, Alejandro Gómez, ratificó que habrá “altibajos de temperaturas, intercambiando masas de aire muy frescas con aire relativamente templado y, por momentos, algo más que esto”.

Par hoy se anuncia cielo parcialmente nublado, con la persistencia de la masa de aire fresco en las primeras horas, buenas condiciones de tiempo y marcas en el termómetro que estarían en unos 18 grados a la tarde.



Fresco por la mañana y agradable por la tarde durante el fin de semana



El fin de semana estará “fresco por la mañana y agradable por la tarde”. Para el sábado se anuncia “viento del noreste y temperatura en ascenso. Cielo parcialmente nublado” y cerca de 20 grados. El domingo estará similar, aunque con registros térmicos más altos.

Gómez confirmó que el lunes se acentuará la entrada de aire templado con cielo parcialmente nublado. Habrá un aumento notorio de las temperaturas mínimas que rondarían entre 14º y 15º, mientras que las máximas estarán por encima de 23 grados.



El martes “sería el día de mayor temperatura.. Aunque los modelos dan valores bastante altos, creo que no superaríamos los 27 grados, con vientos del noreste y cielo parcialmente nublado”, señaló el especialista.



Advirtió que “el lunes y martes de la próxima semana, además del ascenso térmico ingresará aire húmedo”.



Vuelve a refrescar

El miércoles ingresará “un nuevo sistema frontal, pero llegaría inactivo con nubosidad, pero sin lluvias, con vientos que rotarán al sur y sudeste. Se volvería a instalar una masa de aire muy fresca, pero no habrá inestabilidad en ningún sector de nuestra provincia”, estimó el meteorólogo.