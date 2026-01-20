El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este martes 20 de enero se presenta con buen tiempo general en Entre Ríos. La mañana comenzó fresca, mientras que la máxima llegará hasta los 28 y 29 grados.

Las temperaturas comienzan a subir durante la semana. El calor volverá progresivamente los próximos días, con máximas que volverán a superar los 30 grados. El viernes y el sábado serán los días más calurosos.

Tiempo en Entre Ríos: martes 20 de enero

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 13 grados y una máxima de 28 grados. El día comienza despejado y finalizará ligeramente nublado.

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 14 grados y la máxima alcanzará los 28 grados. El día estará con cielo algo nublado y a la tarde aumentará la nubosidad, con muy escasa probabilidad de precipitaciones aisladas. Finalizará ligeramente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 14 grados y una máxima de 28 grados. Habrá escasa nubosidad durante la jornada.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 15 grados de mínima y 29 grados de máxima, con cielo entre algo y parcialmente nublado.