El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este viernes comenzarían a subir algunos grados las temperaturas en toda la provincia de Entre Ríos. De cara al fin de semana se espera que tanto las mínimas como las máximas registren leves aumentos preparando lo que será la nueva primavera de verano.

Por otro lado, el SMN sostiene el registro de elevadas temperaturas para el lunes y martes de la próxima semana en donde se registrarán máximas de hasta 28 grados.

En Gualeguaychú, por último, la temperatura mínima será de 5 grados y la máxima de 17 grados. Se prevé que la jornada comience con el cielo algo cubierto y sin posibilidad de lluvias.