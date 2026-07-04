A partir del lunes, comenzará el asfaltado de 150 cuadras distribuidas en 20 cuadrantes de la ciudad, con cordón cuneta incluido en la gran mayoría de los tramos. Tras verificar las conexiones domiciliarias de agua potable y cloacas, como los trabajos preparativos para futuras conexiones en terrenos baldíos o propiedades susceptibles de divisiones, iniciarán las tareas de desmonte y remoción de suelo, tareas necesarias para los siguientes trabajos de asfaltado.

La iniciativa se enmarca en la Ordenanza N° 13.070/2026, que regula el régimen de Contribución por Mejoras Especial. En este sentido, el costo total de las obras se dividirá en partes iguales: el Municipio absorberá el 50% y el frentista beneficiado cubrirá el 50% restante; y la obligación de pago para el contribuyente se activará a los 30 días corridos desde la finalización de cada obra.

Los trabajos comenzarán en el Cuadrante N° 1, el cual incluye las calles Andrade, entre San Vicente de Paul y Pasteur; López y Planes, entre Andrade y Bolívar; Hernández y Edison, entre Gervasio Méndez y San Martín; todas aledañas al Hospital Centenario. Es en este sector donde ya se comenzó con los chequeos de las conexiones de agua y cloaca para poder avanzar. Serán 11 cuadras que en total equivalen a 838,66 metros lineales y 4.792,82 metros cuadrados de superficie. Cada cuadrante agrupa un conjunto de calles contiguas, con superficies que van desde una sola cuadra hasta ocho de manera continua en el mayor de los casos.

Luego seguirá, también en la zona del Hospital Centenario, el Cuadrante N° 2 que comprende las calles Virreynato, entre Andrade y Angelelli; Perú, entre Doello Jurado y Angelelli; y Angelelli, entre Virreynato y Boulevard Pedro Jurado. En este caso, los metros lineales son 587,8, la superficie comprende 3.314,43 metros cuadrados y el total de cuadras son ocho.

Por su parte, en el Cuadrante N° 3 se asfaltarán López y Planes y Avellaneda, en ambos casos entre Gervasio Méndez y Martínez Paiva; Martínez Paiva, entre Pasteur y General Paz; Pasteur, entre Martínez Paiva y Artigas; Cepeda, entre Pasteur y Hernández; y Tratado del Pilar, entre Edison y Hernández. En total, serán 1.085 metros lineales, 6.233,5 metros cuadrados de superficie, lo que representa trece cuadras.

El mapa del asfaltado



En total son 20 los cuadrantes en la periferia de Gualeguaychú (noreste, norte, oeste y sur). Los trabajos de asfaltado de las 150 cuadras comienzan tras la conclusión de la reconstrucción del Boulevard Pedro Jurado, con los trabajos en el Cuadrante N° 1.

• Del barrio norte al Boulevard Montana. Las once cuadras que integran el Cuadrante N° 4 son La Rioja, entre Roque Sáenz Peña y Belgrano, y entre 1° de Mayo y República Oriental; Rosario, entre La Rioja y Franco; y Jujuy, entre Santiago Díaz y 9 de Julio, y entre Rosario y 1° de Mayo; conformado de esta manera un trabajo de 720,20 metros lineales y 4.128,73 metros cuadrados con cordón cuneta incluido.

Por su parte, el Cuadrante N° 5 contendrá nueve cuadras: República Oriental, entre Franco y Boulevard Montana; y Belgrano entre Clavarino y Boulevard Montana. Serán 679 metros lineales y 3.888,60 metros cuadrados, también con cordón cuneta.

• Las cuadras del oeste. La siguiente etapa de los trabajos irá hacia la zona oeste de la ciudad, primero con el Cuadrante N° 6, donde se asfaltará Rivadavia, primero entre Gutenberg y Roffo y luego entre Curie y Vélez Sarsfield: una labor de 280 metros lineales y 1.540,50 metros cuadrados de superficie, además de la construcción de los cordones cuneta.

El Cuadrante N° 7, por su parte, es uno de los más extensos, con trece cuadras en total: Vélez Sarsfield, entre Colombo y Jujuy; San Juan, entre Cafferata de Frávega y Rawson; e Ituzaingó, entre Vélez Sarsfield y Alsina (1.060 metros lineales y 5.003 metros cuadrados).

En el Cuadrante N° 8 se trabajará en Gutenberg entre San Juan y Clavarino, lo que dispone un asfaltado total de 355 metros lineales y 1.952,50 metros cuadrados a lo largo de cinco cuadras. Mientras que, el Cuadrante N° 9, asfaltarán cuatro cuadras de Ramírez, entre Clavarino y Juan Díaz: 302 metros lineales y 1.510 metros cuadrados.

• El sector de Juan B. Justo. En el Cuadrante N° 10 se asfaltará Juan B. Justo, entre Vélez Sarsfield y Rawson; Teresa Margalot, entre Curie y Alsina; Cervantes, entre Vélez Sarsfield y Alsina; Vélez Sarsfield, entre Juan Díaz y Juan B. Justo; y Rawson, entre Juan Díaz y Juan B. Justo. En total son 1.230 metros lineales y 7.017,75 metros cuadrados distribuidos en catorce cuadras.

• Norte, hacia Perito Moreno. Lindante al anterior, el Cuadrante N° 11 contendrá los trabajos en Federación, entre Primera Junta y Puerto Argentino; San Luis, entre Rodó y Clavarino; Paraguay, entre Rodó y Guido Spano; y Las Casuarinas, entre Montana y Perito Moreno (400,9 metros lineales y 2.095,41 en cinco cuadras).

Luego, en el Cuadrante N°12, se asfaltarán 231 metros lineales distribuidos en cuatro cuadras: Córdoba, entre Franco y Clavarino; Guido Spano, entre Córdoba y Alsina; Schachtel, entre Rodó y Juan Díaz; y Juan Díaz, entre Schachtel y Alsina (1.405,6 metros cuadrados).

• El sur de la ciudad. En el Cuadrante N° 13, trabajarán en las tres cuadras de Aguado, entre Etchevehere y Asisclo Méndez: 400 metros lineales y 2.120 metros cuadrados de superficie.

Por su parte, el Cuadrante N° 14 es el que más cuadras abordará: Goldaracena, entre Asisclo Méndez y La Cantera; Lavalle, entre Hernández y Pasteur; Buenos Aires, entre Nieto y La Cantera; Pasteur y Avellaneda, ambas entre Artigas y Concordia; Simón, entre Asisclo Méndez y La Cantera; y Nieto, entre Buenos Aires y Samacoits (991,30 metros lineales y 5.335,92 metros cuadrados).

• Los cuadrantes de la Costanera. En los cuadrantes N° 15 y N° 16 se asfaltarán Guido Spano, entre Primera Junta y Neyra; Seguí, entre Cervantes y Montana; Cervantes, entre Fray Mocho y Magnasco; Fray Mocho, entre Rodó y Montana; Rodó, entre Seguí y Magnasco; y Guido Spano, entre Fray Mocho y Magnasco (494,70 metros lineales y 2.661,64 metros cuadrados).

En la zona cercana a la Costanera, el Cuadrante N° 17 tiene tres cuadras a asfaltar de 190 metros lineales y 1.034 metros cuadrados de superficie distribuidos en La Rioja, entre Boulevard de León y Montiel; y Montiel, entre Ituzaingó y Rivadavia. Mientras que en el Cuadrante N° 18 asfaltarán Ituzaingó, entre Mosto y Boulevard De León; Misiones, entre Ituzaingó y Colombo; Bolivia, entre Luis N. Palma e Ituzaingó; y Brasil, entre Colombo e Ituzaingó, lo que conforma 820 metros lineales y 4.358 metros cuadrados distribuidos a lo largo de once cuadras.

Finalmente, los dos últimos cuadrantes están ubicados al sur y al oeste. En el Cuadrante N° 19 asfaltarán 233,50 metros lineales de las cuatro cuadras de Goldaracena entre Boulevard Pedro Jurado y Asisclo Méndez, una superficie equivalente a 1.868 metros cuadrados. Y en el Cuadrante N° 20, Ituzaingó, entre Boulevard Daneri y Río Gallegos; y Del Inmigrante, entre Rivadavia y Estrecho de Magallanes: 205,60 metros lineales y 1.119,84 metros cuadrados.

Cómo funciona el régimen de pago

Las 150 cuadras fueron priorizadas en función de su impacto en la conectividad, la transitabilidad y el desarrollo del entorno. El Municipio cubre el 50% del costo y el frentista el otro 50%.

Cuando una propiedad da frente a dos calles, el frentista paga solo por el tramo de mayor longitud —o de mayor costo, si son iguales—. Eso evita dobles cargas.

La obligación de pago se genera 30 días después de que finaliza la obra. Primero está el asfalto; después, la factura.

Para quienes paguen al contado, hay descuento del 15% si lo hacen dentro de los 10 días del inicio de obra, y del 5% si lo hacen dentro de los 60 días posteriores a la finalización. También se puede pagar el 50% al contado —con ese 5% de descuento sobre esa parte— y el resto en cuotas, con un máximo de 18.

Jubilados, pensionados con ingresos de hasta dos salarios mínimos y veteranos de Malvinas pueden pagar en hasta 60 cuotas mensuales iguales.