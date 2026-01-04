El tradicional corte de cintas marcó el inicio de la edición 2026 del Carnaval del País, la primera desde su reconocimiento como Fiesta Nacional, en una noche histórica para Gualeguaychú.

Con un acto encabezado por el intendente Mauricio Davico, dejó oficialmente inaugurada la edición 2026 del Carnaval del País, en la primera noche de desfile en el Corsódromo “José Luis Gestro”, dando inicio a una nueva temporada del mayor espectáculo a cielo abierto del país.